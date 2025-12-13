56ºÐ¡¦¿¹¹âÀéÎ¤¡È¥ß¥Ë¥µ¥ó¥¿Ë¹¡É¡õÃ£É®¤Ê´¶ÁÛÊ¸¡¡¡È²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡É¤È¤Î¶¦±é¤ËÈ¿¶ÁÁê¼¡¤°¡Ö¿À²ó¡ª¡×
¡¡¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ø¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥óMUSIC10¡Ù¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£¿¹¹âÀéÎ¤¡Ê56¡Ë¤Î¡È¥ß¥Ë¥µ¥ó¥¿Ë¹¡É»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ß¥Ë¥µ¥ó¥¿Ë¹¡õÃ£É®¤Ê´¶ÁÛ¤â¡Ä¿¹¹âÀéÎ¤¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤È¶¦±é
¡¡Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¤ò¸Æ¤Ö¡Ö²ñ¤¤¤¿¤¤¥µ¥ó¥¿¡×´ë²è¤Ç¡¢¿¹¹â¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ð¡¼¥È¡¦½©»³Îµ¼¡¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¤Ï¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¿¹¹âÀéÎ¤¤µ¤ó¤¬²ñ¤¤¤¿¤¤¡¢Ãý¤ê¤¿¤¤¡ª¥í¥Ð¡¼¥È½©»³¤µ¤ó¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤Îº£Ç¯ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤òÀ¸ÊüÁ÷¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿¹¹â¤µ¤ó¡Ä½ª»ÏÂçÇú¾Ð¡£½©»³¤µ¤ó¤â¡Ø¤Þ¤µ¤«²ñ¤¨¤ë¤È¤Ï¡ª¡Ù¡£½©»³¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÀéÎ¤¤µ¤ó¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö¿À²ó¡ª¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î2»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
