¡Ö¤ªµÁ»Ð¤µ¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¥º¥ë¤¤¡×ºÊ¤ÎÂ¾¿Í¤Ø¤Î¼»ÅÊ¤È±¢¸ý¤¬¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¡Ä²ÈÄí¤ÏÊø²õÀ£Á°¡© ÆÉ¼Ô¡Ö¤¦¤Á¤ÎÊì¿Æ¤ß¤¿¤¤¡×
À¿¤Ï²ÈÂ²¤Î¤¿¤á¤Ë»Å»ö¤ò¤·¡¢Èè¤ì¤Æµ¢Âð¤¹¤ëËèÆü¡£¤½¤ó¤ÊÀ¿¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ºÊ¤Î»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶òÃÔ¤À¤Ã¤¿¡Ä¡£ºÇ½é¤Ï¤¿¤À¤ÎÀ¤´ÖÏÃ¤Î±äÄ¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤Éº£¤Ç¤Ï¡¢·ÝÇ½¿Í¤Î°¸ý¡¢¶á½ê¤Î±½¡¢¤½¤·¤Æ¡ÄÀ¿¤Î²ÈÂ²¤Ø¤ÎÈãÈ½¤Þ¤Ç¡£¿©Âî¤ò°Ï¤ó¤Ç¤â¡¢²¶¤Î¼ª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡È¥Î¥¤¥º¡É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡£
¢£ºÊ¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÈè¤ì¤ë¡Ä ¤¤¤Ä¤«¤é¡©
»Å»ö¤«¤é¤Îµ¢ÂðÁá¡¹¡¢ºÊ¤«¤é¤Î¶òÃÔ¤ËÉÕ¤¹ç¤ï¤µ¤ì¤ëÀ¿¡£¼¡Âè¤Ë¡¢À¿¤ÏºÊ¤È¤Î²ñÏÃ¤òÈò¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤ÈÏÃ¤¹¤ÈÈè¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢
¤¤¤Ä¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡Ä¡£
¢£»Ð¤Ë¤Þ¤Ç¡Ä¡ªºÊ¤ÎÊ¸¶ç¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤
ÀÎ¡¢À¿¤Ï¥Ð¥ó¥É¤ËÌ´Ãæ¤Ê¥Õ¥ê¡¼¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀ¿¤ò»Ù¤¨¡¢ÎÙ¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ºé¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢ºé¤ÎÇ¥¿±¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÀ¸³è¤Ï·ãÊÑ¡£À¿¤ÏÌÂ¤¦²Ë¤¹¤é¤Ê¤¯¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ½¢¿¦³èÆ°¤ò¤·¡¢ÀßÈ÷¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¤¿¡£ºé¤â»Å»ö¤ò¤Þ¤¿¤¹¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¶¦Æ¯¤¤ò¤·¤¿¤¬¤é¤º¡£À¿¤Î»Ð¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢»Ð¤ÎÊ¸¶ç¤Þ¤Ç¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡Ä¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸µ¤Ë¡¢¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¡²è¤Ç¤¹¡£Ì¡²è¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆÉ¼Ô¤Î°Õ¸«¤Ï¡Ä¡©
É×¤¬µ¢Âð¤¹¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢ºÊ¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î»ö¤Ê¤É¶òÃÔ¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
¡¦30Âå¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤¬¥³¥ì¤À¤Ã¤¿¡£¶òÃÔ¡¢ÈãÈ½¤Î¥ª¥ó¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢¤¢¤ë»þ¤Ë¶À¤Ç´é¤ß¤¿¤éÏÄ¤ó¤Ç¤¿¡£¼ÂÊì¤«¤é¤ÎÉã¿Æ¤Î¶òÃÔ¤òËè²óÊ¹¤«¤µ¤ì¤ÆÃÏ¹ö¤À¤È»×¤¤¡¢¿Í¤Ë¶òÃÔ¸À¤¦¤Î¤ä¤á¤¿¡ª¡ª¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¡¢¶òÃÔ¤ê¤¿¤¤»þ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Î¡¼¥È¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤·¤Æ¤ë¡£
¡¦·ë¶É¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤Ã¤Æ²¿¤µ¤»¤Æ¤â¿Í¤ÎÁÆ¤Ð¤«¤êÃµ¤·¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡£ÆñÊÊ¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¤ê¡£
¡¦¤¦¤Á¤ÎÊì¿Æ¤¬¤³¤ì¡£²Ë¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡£²Ë¤À¤«¤é°¸ý¤Ð¤Ã¤«½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤é¤Ê¤ó¤«¤¹¤ì¤Ð¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð½ÐÍè¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ð¤Ã¤«¤êÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤È¤Ë¤«¤¯ÎÙ¶á½ê¤Î¤³¤È¤È¤«¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÆâÍÆ¤È¤«ÌÜ¤ËÉÕ¤¯ÊªÁ´¤Æ¶òÃÔ¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¦·ÝÇ½¿Í¤Î¤³¤È¤Ï100Êâ¤æ¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤Î¤³¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ä¡£
¼¡¤Ë¡¢ºÊ¤¬¶¦Æ¯¤¤ËÂÐ¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤Ê¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
¡¦º£»þ¡¢¶¦Æ¯¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬ÄÁ¤·¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤·¡¢¿ôËü¤Ç¤â²Ô¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤¬¡Ä¡£
¡¦¶¦Æ¯¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÊÐ¸«¤¬¤¹¤´¤¤¡£¼«Ê¬¤ÎÅÔ¹ç¤¤¤¤¤è¤¦¤Ë²ò¼á¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¡£
¡¦¤¦¤Á¶¦Æ¯¤¤Ç¤¹¡ª»Ò¤É¤âÉÔ¹¬¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¤«¡ª¡©Æ¯¤¤¤Æ¤Æ¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó(¾Ð)
¡¦¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ë²¿¤Ç¤â°¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤È¤é¤Ê¤¤¡õ¹Í¤¨¤Ê¤¤¿Í¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤È´Ø·¸¤Ê¤¤»ö¤Ç¤â¤Ò¤¿¤¹¤éÊ¸¶ç¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Î¿Í¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢É×¤Î»Ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦ºÊ¤Ø¤Î°Õ¸«¤Ç¤¹¡£
¡¦¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤³¤ì¤ò¡ØÎôÅù´¶¡Ù¤«¤é¤¯¤ë¡ØÅÊ¤ß¡Ù¡ØÊÈ¤ß¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡¦¤ª»Ð¤µ¤óÂ¿Ê¬Í¥½¨¤Ê¿Í¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¡¡£·ëº§¤·¤Æ¤ë¡£¤Ã¤Æ¤È¤³¤í°Ê³°Â¿Ê¬¤³¤Î±ü¤µ¤ó¤ÏÉé¤±¤Æ¤ë¤È»×¤Ã¤Æ(¼ÂºÝ·ëº§¤·¤Æ¤ë¤«¤é¾¡¤Á¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë)¥³¥ó¥×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¾Ð
ÅÐ¾ì¤«¤é¤º¤Ã¤È¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¤ÎºÊ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÏÈãÈ½¤Î°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÊ¤¬µÁ»Ð¤ËÂÐ¤·¤Æ¼»ÅÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤â¡£
»Ð¤¬·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡¢ºÊ¤Ï¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¿Í¤Î¹¬¤»¤òÁÇÄ¾¤Ë´î¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤«¡ÄÀ¿¤ÏºÊ¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¿¤À¤¿¤À¤¦¤ó¤¶¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¸å¡¢»Ð¤Î·ëº§¤Ç¡¢Î¾²È¤¬°§»¢¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ºÊ¤Î¶òÃÔ¤¬¤½¤³¤Ç¤â»ß¤Þ¤é¤º¡Ä¡ª¡©
Ì¡²è¡ÖºÊ¤Î¶òÃÔ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
(¥¦¡¼¥Þ¥ó¥¨¥¥µ¥¤¥ÈÊÔ½¸Éô)