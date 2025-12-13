Ãæ¹¾ÍÎ¤¡¡ºå¿À¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨ÂàÃÄ¤Ï¡Ö·èÄêÅª¡©·èÄê¡©¡×¡¡£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¤è¤êµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë½õ¤Ã¿Í¤Îµî½¢
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃæ¹¾ÍÎ¤¤¬£±£³Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Ç£²£¶Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖÆ»Áð¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡¹¹Ç¯´ü¤ÎÇº¤ß¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÍÀ¸¤Î´ôÏ©¤ËÎ©¤Ã¤¿£µ£°ºÐ¤ÎÆÈ¿È½÷À¤ò±é¤¸¤¿Ãæ¹¾¡£¡Ö£µ£°ºÐ¤ÎÌòÊÁ¤ò£µ£°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ã¤Æ½ä¤ê¹ç¤ï¤»¡£¤³¤ì¤Ï»ä¤¬¤ä¤ë¤Ù¤Ìò¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢Ìò¤Ø¤Î°¦Ãå¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤¤Ã¤Æ¤Î¸×ÅÞ¤ÈÃÎ¤é¤ì¤ëÃæ¹¾¤À¤±¤Ë¡¢¤³¤ÎÆüÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿ºå¿À´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤âÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¤â¤¦¥Ç¥å¥×¥é¥ó¥Æ¥£¥¨¤Ç¤¹¡£¡Ø·èÄêÅª¡Ù¤È¡Ø·èÄê¡Ù¤Ï¤É¤¦°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢½õ¤Ã¿Í³°¹ñ¿Í¤Î·ÀÌó¤ò½ä¤ë¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò»ý¤Á½Ð¤·¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Ë¤Ï¹Ô¤¯¤±¤É¡¢¡ÊÂàÃÄ¤Ï¡Ë¤Þ¤À·èÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡©¡×¤È¡¢Æ±ÀÊ¤·¤¿Çò±©Ìï¿Î´ÆÆÄ¤ä£Í£Ã¤ØÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
¡¡¸½ºß£µ£±ºÐ¡£¡Ö¿ÍÀ¸£±£°£°Ç¯¤È¤·¤¿¤é²¼¤êºä¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÝ¼éÅª¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ëºå¿À¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ê¬¤¬Ç³¤¨¤ë´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢Ç®¤¤ÌÔ¸×°¦¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£Íèµ¨¤Ø¸þ¤±¤ÆÏ¢ÇÆ¤ÏÅöÁ³¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤âÃ¥´Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤¿¤¤¡£³§¤µ¤ó¤â¤¼¤Ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£