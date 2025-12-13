°æ¾åË§Íº¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëµÙ±é¡¡ÌµÇ°¤µ¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡ÇÐÍ¥¤Î°æ¾åË§Íº¤¬¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤Î13Æü¸ø±é¤ÎÃë¸ø±é¡¦Ìë¸ø±é¤òÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇµÙ±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æ±Æü¡¢ÅìÊõ±é·àÉô¤Î¸ø¼°X¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û°æ¾åË§Íº¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëµÙ±é¡¡ÌµÇ°¤µ¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹Ìò¤Î°æ¾åË§Íº¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÆü12·î13Æü(ÅÚ)13»þ¤ª¤è¤Ó18»þ¤Î¸ø±é²ó¤òµÙ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Ìò¤Ïº´ÌîâÃ²ð¤¬Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡°æ¾å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â·ÇºÜ¤µ¤ì¡Ö¤¤¤Ä¤â¤´´Ñ·à¡¢±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü½éÆü¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áËÜÆü12·î13Æü¤ÎÃë¸ø±é¡¢Ìë¸ø±é¤òµÙ±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£ÂåÌò¤È¤·¤Æ¡¢º´ÌîâÃ²ð¤µ¤ó¤¬¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¡¦¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£º´Ìî¤µ¤ó¤Ï·Î¸Å»þ¤«¤é»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÏÂåÌò¤òÌ³¤á¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â±é½ÐÉô¤Î¤ª°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤¬ÆÉ¤à¼ê»æ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤è¤ê¤â¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿®Íê¤¹¤ëÃç´Ö¤Ç¤¹¡£µÞî±¡¢Âå¤ï¤ê¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤Ï2012Ç¯¤Î½é±é°ÊÍè¡¢13¡¢14¡¢17¡¢20¡¢22Ç¯¤ÈºÆ±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¡£ÃÎÅª¤Ç¿Â»Î¤À¤¬¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼ã¤»üÁ±²È¤Î¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¡¦¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥ó¤È¸É»ù¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤ÆÁïÌÀ¤Ê¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¡¦¥¢¥Ü¥Ã¥È¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤Ï½é±é¤«¤éÌ³¤á¤ë°æ¾åË§Íº¤¬±é¤¸¡¢¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¤Ï½é±é¤«¤éÃ´Åö¤¹¤ëºäËÜ¿¿°½¤È22Ç¯¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¾åÇòÀÐË¨²»¤Î½é¤ÎW¥¥ã¥¹¥È¤ÇÂ£¤ë¡£¸ø±é¤Ï12Æü¤«¤éÍèÇ¯1·î2Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¢£°æ¾åË§Íº¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤¤¤Ä¤â¤´´Ñ·à¡¢±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü½éÆü¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áËÜÆü12·î13Æü¤ÎÃë¸ø±é¡¢Ìë¸ø±é¤òµÙ±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÌò¤È¤·¤Æ¡¢º´ÌîâÃ²ð¤µ¤ó¤¬¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¡¦¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£º´Ìî¤µ¤ó¤Ï·Î¸Å»þ¤«¤é»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÏÂåÌò¤òÌ³¤á¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â±é½ÐÉô¤Î¤ª°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤¬ÆÉ¤à¼ê»æ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤è¤ê¤â¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿®Íê¤¹¤ëÃç´Ö¤Ç¤¹¡£µÞî±¡¢Âå¤ï¤ê¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Æü½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ëºäËÜ¿¿°½¤µ¤ó¡¢ºòÆü½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¸ø±é¤ò¤´°ì½ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¤¬·à¾ì¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò·Þ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¤âº£ÆüÍè¤Æ²¼¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤¹¤ë¤³¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤«¡¢»ä¼«¿È°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£»ä¤Î¸½ºß¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢É÷¼Ù¤Î¥¦¥£¥ë¥¹¤¬À¼ÂÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºòÆü¤Î¸ø±é¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ¼¤¬½Ð¤º¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤¹¤³¤×¤ë¸µµ¤¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤µ¤é¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¹¬¤»¤ÎÈëÌ©¡×¤ò¶»¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËµÙ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åË§Íº
¡Ú²èÁü¡Û°æ¾åË§Íº¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëµÙ±é¡¡ÌµÇ°¤µ¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â
¡¡X¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤Ë½Ð±é¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹Ìò¤Î°æ¾åË§Íº¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢ËÜÆü12·î13Æü(ÅÚ)13»þ¤ª¤è¤Ó18»þ¤Î¸ø±é²ó¤òµÙ±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Ìò¤Ïº´ÌîâÃ²ð¤¬Ì³¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤Ï¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÌÂÏÇ¤ò¤ª³Ý¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢À¿¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤Ï2012Ç¯¤Î½é±é°ÊÍè¡¢13¡¢14¡¢17¡¢20¡¢22Ç¯¤ÈºÆ±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ºîÉÊ¡£ÃÎÅª¤Ç¿Â»Î¤À¤¬¡¢°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¼ã¤»üÁ±²È¤Î¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¡¦¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥ó¤È¸É»ù¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Ï¤Ä¤é¤Ä¤È¤·¤ÆÁïÌÀ¤Ê¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¡¦¥¢¥Ü¥Ã¥È¤ÎÊª¸ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤Ï½é±é¤«¤éÌ³¤á¤ë°æ¾åË§Íº¤¬±é¤¸¡¢¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¤Ï½é±é¤«¤éÃ´Åö¤¹¤ëºäËÜ¿¿°½¤È22Ç¯¤«¤é»²²Ã¤¹¤ë¾åÇòÀÐË¨²»¤Î½é¤ÎW¥¥ã¥¹¥È¤ÇÂ£¤ë¡£¸ø±é¤Ï12Æü¤«¤éÍèÇ¯1·î2Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¥¯¥ê¥¨¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£
¢£°æ¾åË§Íº¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¤¤¤Ä¤â¤´´Ñ·à¡¢±þ±ç¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÆü½éÆü¤ò³«¤±¤Þ¤·¤¿¡Ø¥À¥Ç¥£¡¦¥í¥ó¥°¡¦¥ì¥Ã¥°¥º¡Ù¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¼«¿È¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áËÜÆü12·î13Æü¤ÎÃë¸ø±é¡¢Ìë¸ø±é¤òµÙ±é¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÌò¤È¤·¤Æ¡¢º´ÌîâÃ²ð¤µ¤ó¤¬¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¡¦¥Ú¥ó¥É¥ë¥È¥óÌò¤ò±é¤¸¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£º´Ìî¤µ¤ó¤Ï·Î¸Å»þ¤«¤é»ä¤¬¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÏÂåÌò¤òÌ³¤á¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç¤â±é½ÐÉô¤Î¤ª°ì¿Í¤È¤·¤Æ¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤¬ÆÉ¤à¼ê»æ¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ëÁ´¤Æ¤Î¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤è¤ê¤â¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ç¤¹¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡Ö¥ß¥¹¡¦¥µ¥¤¥´¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¿®Íê¤¹¤ëÃç´Ö¤Ç¤¹¡£µÞî±¡¢Âå¤ï¤ê¤ò°ú¤¼õ¤±¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£Æü½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ëºäËÜ¿¿°½¤µ¤ó¡¢ºòÆü½éÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¡£ÂçÀÚ¤Ê¸ø±é¤ò¤´°ì½ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¤¬·à¾ì¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò·Þ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤è¤ê¤âº£ÆüÍè¤Æ²¼¤µ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤È¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª³Ý¤±¤¹¤ë¤³¤È¡¢¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤É¤¦¤«¡¢»ä¼«¿È°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¤³¤ÎºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£»ä¤Î¸½ºß¤Î¾É¾õ¤Ï¡¢É÷¼Ù¤Î¥¦¥£¥ë¥¹¤¬À¼ÂÓ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢ºòÆü¤Î¸ø±é¤«¤é»×¤¦¤è¤¦¤ËÀ¼¤¬½Ð¤º¡¢ËÜÅö¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì°Ê³°¤Ï¤¹¤³¤×¤ë¸µµ¤¤Ê¤³¤È¤â¡¢¤µ¤é¤Ë²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥ë¡¼¥·¥ã¤«¤é¶µ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¹¬¤»¤ÎÈëÌ©¡×¤ò¶»¤Ë¡¢¤Þ¤¿¥¸¥ã¡¼¥ô¥£¥¹¤È¤·¤Æ¤ªµÒÍÍ¤ËºÆ²ñ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËµÙ¤Þ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
°æ¾åË§Íº