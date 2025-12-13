ZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¡¢»ÃÄêÀ¯¸¢¤ËÉÔËþ¡¡¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ëÀ¯ÊÑ2¥«·î
¡¡¥¢¥Õ¥ê¥«¤ÎÅç¹ñ¥Þ¥À¥¬¥¹¥«¥ë¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ëZÀ¤Âå¤Î¼ã¼Ô¤Î¥Ç¥â¤Ë¾è¤¸¤¿·³ÉôÂâ¤¬¸¢ÎÏ¾¸°®¤òÀë¸À¤·¤Æ14Æü¤Ç2¥«·î¡£¼ã¼Ô¤é¤ÏÅö½é¡¢¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò´¿·Þ¤·¡¢º®Íð¤Ï¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢·³¤¬¼ùÎ©¤·¤¿»ÃÄêÀ¯¸¢¤Ë¼ã¼Ô¤ÎÀ¼¤¬½½Ê¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÉÔËþ¤âÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ã¼Ô¤é¤Ï9·î²¼½Ü°Ê¹ß¡¢ËýÀÅª¤ÊÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¥Ç¥â¤ò·ã²½¤µ¤»¡¢¼£°ÂÉôÂâ¤È¤Î¾×ÆÍ¤Ç20¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¡£¥Ç¥â¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥é¥Þ¥Ê¥³¥¢¥ê¡¦¥Õ¥í¥ó¥¤µ¤ó¡Ê26¡Ë¤Ï¼èºà¤Ë¡¢ÄäÅÅ¤äÃÇ¿å¤Ï¡Ö²þÁ±¤µ¤ì¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÃÏ¸µ½»Ì±¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Âç³Ø¤Î¼þ°Ï¤Ë¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÀßÈ÷¤ä°æ¸Í¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£»ÃÄêÀ¯¸¢¤¬¼ã¼Ô¤Î²û½À¤ò¿Þ¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥¯¡¼¥Ç¥¿¡¼¤ò¼çÆ³¤·¤¿·³¤Î¥é¥ó¥É¥ê¥¢¥Ë¥ê¥ÊÂçº´¤Ï»ÃÄêÂçÅýÎÎ½¢Ç¤¤òÀë¸À¡£¼Â¶È²È¤ò»ÃÄê¼óÁê¤ËÇ¤Ì¿¤·¡¢10·î²¼½Ü¤Ë»ÃÄêÆâ³Õ¤¬È¯Â¤·¤¿¡£Ì±´Ö¿Í¤òÂ¿¤¯»ØÌ¾¤·¤¿¤¬¡¢ZÀ¤Âå¤ÎÅÐÍÑ¤Ï¸«Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ZÀ¤ÂåÂ¦¤Ï»ÃÄê¼óÁê¤Î¿ÍÁª¤Ë»öÁ°¶¨µÄ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÈãÈ½¡£¥Õ¥í¥ó¥¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤Ïµá¤á¤Æ¤¤¤¿ÃÏ°Ì¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¡£ZÀ¤Âå¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐºÆ¤Ó¥Ç¥â¤ËÁÊ¤¨¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¥Ê¥¤¥í¥Ó¶¦Æ±¡Ë