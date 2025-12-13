¸øÌ³°÷¤Ê¤É¤Î½êÆÀÂåÂØÎ¨°ú¤²¼¤²Ää»ß¡¡Î©Ë¡±¡¤Ç²Ä·è¡¡ÍêÁíÅý¡¢Ç¯¶â²þ³×ÁÊ¤¨¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÎ©Ë¡±¡¡Ê¹ñ²ñ¡Ë¤Ï12Æü¡¢¸øÌ³°÷¤ä¶µ¿¦°÷¤ÎÇ¯¶â¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤Î²þÀµ°Æ¤òÂè3ÆÉ²ñ¤Ç²Ä·è¤·¤¿¡£2018Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿½êÆÀÂåÂØÎ¨¤ÎÃÊ³¬Åª°ú¤²¼¤²¤¬Ää»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤ÏÆ±ÆüÌë¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤·¡¢Ç¯¶â²þ³×¤ÏÍè¤¿Æ»¤òÌá¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¸µ¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡¢ÌîÅÞ¤ËÂÐ¤·¡¢¹çË¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤Ç²þ¤á¤ÆË¡°Æ¤ò¿³µÄ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤Ï¡¢ºâÀ¯¤Î°ÂÄê²½¤ä¿¦¶È¤Ë¤è¤ë³Êº¹¤Î²ò¾Ã¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë¡¢èñ±ÑÊ¸¡Ê¤µ¤¤¤¨¤¤¤Ö¤ó¡ËÁ°ÁíÅý¤¬Ç¯¶â²þ³×¤ò¿ä¿Ê¡£17Ç¯¤Ë¸øÌ³°÷¤ä¶µ¿¦°÷¤ÎÂà¿¦¶âÍ¥¶ø¶âÍø°ú¤²¼¤²¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À´ØÏ¢¤ÎË¡Î§¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍêÁíÅý¤ÏÇ¯¶â²þ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢èñÀ¯¸¢»þÂå¤Ë2Ç¯Í¾¤ê¤Î¶¨µÄ¤äÄ´À°¤ò·Ð¤Æ¡¢1À¤Âå¤Ç¤ÏÇËÃ¾¤·¤Ê¤¤¡¢´ð¶â¤Î¼÷Ì¿¤ò±ä¤Ð¤¹´ðÁÃ¤¬ÃÛ¤«¤ì¤¿¤È»ØÅ¦¡£20Ç¯¤ÎÀ¯ÉÜÍ½»»¤Ï²áµî22Ç¯´Ö¤Ç½é¤á¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¡¢¹ñËÉ¤Î¶¯²½¤ä²Ê³Øµ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥é·úÀß¤Î¿ä¿Ê¡¢¶µ°é¤ä¼Ò²ñÊ¡»ã¤Î½¼¼Â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¶áÇ¯¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¡¢Î©Ë¡±¡¤¬²þ³×¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë²þÀµ°Æ¤ò²Ä·è¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Á´¹ñÌ±¤Ë¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤Âå½þ¤òÊ§¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÌîÅÞÂ¦¤Î²þÀµ°Æ¤Ç¤Ï´ØÏ¢´ð¶â¤¬3¡Á4Ç¯Áá¤Þ¤Ã¤ÆÇËÃ¾¤¹¤ë¤È¤Î»î»»¤ò¸øÌ³°÷¤Î¿Í»öÀ©ÅÙ¤òÅý³ç¤¹¤ë¹Í»î±¡îôÚÇÉô¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸ÀµÚ¡£À©ÅÙ¤Î°Ý»ý¤Ë¤Ïµð³Û¤ÎÍ½»»¤òÇ±½Ð¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢À¯ÉÜ¤ÎÂç¤¤ÊÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀÇ¶â¤ÇÏÅ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤ÎÀÖ»ú¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹ñÌ±¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤Þ¤¿ÌîÅÞ¤¬²þÀµ°Æ¤òÄÌ²á¤µ¤»¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¹ñ²È¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ä¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê¡¢·òÁ´¤ÊºâÀ¯¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÊ¿Åù¤Î¸¢Íø¤òÂ»¤Í¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¡£ÂæÏÑ¤Î¼¡À¤Âå¤Î¤¿¤á¤ËÃÄ·ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤·¡¢°ú¤Â³¤ºÇÂç¸ÂÅØÎÏ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¸øÊ¿¤«¤ÄÀµµÁ¤¢¤ëÇ¯¶âÀ©ÅÙ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤È°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
