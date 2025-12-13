¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷³ÈÂç¡×¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª ´¶À÷Æ°¸þ¤Èº£Ç¯¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹·¿¤ò°å»Õ¤ËÊ¹¤¯
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÊó¹ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯Âè47½µ¤ÎÁ´¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÁíÊó¹ð¿ô¤Ï196,895·ï¡¢ÄêÅÀÅö¤¿¤ê¤ÎÊó¹ð¿ô¤â51.12¤È¤Ê¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤Î®¹Ô¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¸½ºß¤Î´¶À÷Æ°¸þ¤äº£Ç¯Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¡¢´¶À÷¼Ô¿ôÁý²Ã¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢µÈÌî°å»Õ¤Ë»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
µÈÌî Í§Í´¡Ê°å»Õ¡Ë
¹ÅçÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£¸½ºß¤ÏÄëµþÂç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡´¶À÷¾ÉÆâ²Ê½êÂ°¡£ÀìÌç¤ÏÆâ²Ê¡¦´¶À÷¾É¡£ÆüËÜ´¶À÷¾É³Ø²ñ´¶À÷¾ÉÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆâ²Ê³Ø²ñÁí¹çÆâ²ÊÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ°å»Õ²ñÇ§Äê»º¶È°å¡£ÄëµþÂç³Ø°å³ØÉôÈùÀ¸Êª³Ø¹ÖºÂ¶µ¼ø¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷Æ°¸þ¤È¤Ï¡©
ÊÔ½¸Éô
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷Æ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÈÌîÀèÀ¸
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2025Ç¯Âè47½µ¡Ê11·î17～23Æü¡Ë¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶ÄêÅÀÊó¹ð¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÁíÊó¹ð¿ô¤Ï19Ëü6895·ï¡¢ÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤Ï51.12¤È¤Ê¤ê¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹â¤¤Î®¹Ô¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÔÆ»ÉÜ¸©ÊÌ¤Ë¤ß¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÊó¹ð¿ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏÅìµþÅÔ¤Î2Ëü1608·ï¤Ç¡¢¿Í¸ýµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤â¤¢¤êÁ´¹ñºÇÂ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Â³¤¤¤ÆÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î1Ëü5966·ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Î1Ëü3993·ï¡¢ÀéÍÕ¸©¤Î1Ëü1180·ï¡¢ÂçºåÉÜ¤Î1Ëü1060·ï¤Ç¡¢¼óÅÔ·÷¤ª¤è¤ÓÂçÅÔ»Ô·÷¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÊó¹ð¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÄêÅÀÅö¤¿¤êÊó¹ð¿ô¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏµÜ¾ë¸©¡Ê89.42¡Ë¡¢Ê¡Åç¸©¡Ê86.71¡Ë¡¢´ä¼ê¸©¡Ê83.43¡Ë¡¢ÆÊÌÚ¸©¡Ê74.47¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡¢ÅìËÌ¤ä´ØÅì¤Î°ìÉôÃÏ°è¤ÇÎ®¹Ô¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë·¹¸þ¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÅª¤Ë´¶À÷¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾õ¶·¤Ëº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ú¤Â³¤Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤È¤Ï¡©
ÊÔ½¸Éô
º£Ç¯Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÈÌîÀèÀ¸
º£Ç¯¡¢¹ñÆâ¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ï¡¢¼ç¤ËA·¿¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏA·¿¡¦B·¿¤Ê¤É¤ËÊ¬Îà¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á5½µ´Ö¡Ê2025Ç¯Âè43～47½µ¡Ë¤Î¸¡½Ð¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï AH3°¡·¿¤Ç¡¢¸¡½Ð¤µ¤ì¤¿¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÌó94¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¡¤¤¤ÇAH1pdm09¤¬3¡ó¡¢B·¿¤¬3¡ó¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¤äÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤ÆÎ®¹Ô¤¹¤ë·¿¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÆÃ¤ËAH3°¡·¿¤¬¹ñÆâ¤ÎÎ®¹Ô¤ò¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¼Ô¿ôÁý²Ã¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤Ï¡©
ÊÔ½¸Éô
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶´¶À÷¼Ô¿ôÁý²Ã¤Ø¤Î¼õ¤±»ß¤á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µÈÌîÀèÀ¸
º£Ç¯¤ÎÎ®¹Ô¤Ï¡¢ÎãÇ¯¤è¤ê¤âÁá¤¤»þ´ü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢µ¬ÌÏ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤ÇÁá¤¯¡¢¤½¤·¤Æ¶¯¤¤Î®¹Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò°ì¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ë¹Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤ÎÇØ·Ê¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£COVID-19¤¬Î®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¿ôÇ¯´Ö¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ä¹ÔÆ°À©¸Â¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤½¤Î¤â¤Î¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÎ®¹Ô¤»¤º¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ËÂÐ¤¹¤ëÌÈ±Ö¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³¤³°¤È¤Î±ýÍè¤ä¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤¬Ìá¤ê¡¢¿Í¤ÎÆ°¤¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¿Í¤Î°ÜÆ°¤Ë¾è¤Ã¤Æ¹ñÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ÏÆ°¤±¤º¡¢¿Í¤ÎÂÎ¤ÎÃæ¤ÇÁý¤¨¡¢¿Í¤È°ì½ï¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¯Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¹¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¤ÎÎ®¹Ô¤Î¼çÌò¤ÏA·¿¤ÎH3N2¡ÊAH3°¡·¿¡Ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¥µ¥Ö¥¯¥ìー¥ÉK¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤Ç¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¤¥×¤È¤ÏÀ¼Á¤¬¾¯¤·°Û¤Ê¤ë¥°¥ëー¥×¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡Ö¹³¸¶¥É¥ê¥Õ¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÏ¢Â³Åª¤ÊÊÑ²½¤òµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹³¸¶À¡¢¤Ä¤Þ¤ê»ä¤¿¤Á¤ÎÌÈ±Ö¤ä¥ï¥¯¥Á¥ó¤«¤é¸«¤¨Êý¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤áÉÑÈË¤ËÎ®¹Ô¤¹¤ë·¿¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£º£²óÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ö¥¯¥ìー¥ÉK¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎH3N2¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌÈ±Ö¤È¤Î¡ÈÁêÀ¡É¤¬¤ä¤ä°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢º£µ¨¤Î¶¯¤¤Î®¹Ô¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¸½ºß¼ç¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥ï¥¯¥Á¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢·ÜÍñ¤ÎÃæ¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤«¤éÉÔ³è²½¤·¤Æºî¤ëÊý¼°¤Ç¤¹¡£H3N2¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÊÑ²½¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ï¥¯¥Á¥óÀ½Â¤¤Î²áÄø¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤·Íñ¤ÎÃæ¤ÇÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢Íñ¤Î´Ä¶¤Ë¤Ê¤¸¤àÊý¸þ¤ËÊÑ²½¤¹¤ë¡ÖÍñÆë²½¡×¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í¤Î´Ö¤ÇÎ®¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¥¦¥¤¥ë¥¹¤È¡¢Íñ¤ÇÁý¤ä¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¥ï¥¯¥Á¥ó³ô¤Î¹³¸¶À¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¤ï¤º¤«¤Ê¤º¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤º¤ì¤¬Âç¤¤¤¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï¡¢ÆÃ¤ËH3N2¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢´¶À÷¤½¤Î¤â¤Î¤òËÉ¤°ÎÏ¤¬½½Ê¬¤ËÈ¯´ø¤µ¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤ÊÎ®¹Ôµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤µ¤Î°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ò·ï¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥º¥ó¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¥ï¥¯¥Á¥ó¤Ë¤Ï½Å¾É²½¤äÆþ±¡¤Î¥ê¥¹¥¯¤ò²¼¤²¤ë¤È¤¤¤¦ÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£µ¨¤ÏÎ®¹Ô¤¬¶¯¤¯¡¢³ØµéÊÄº¿¤Ê¤É¤âÌÜÎ©¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¼è¤ë¤Ù¤´ðËÜ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥ï¥¯¥Á¥óÀÜ¼ï¤ä¼êÀö¤¤¡¢¾ìÌÌ¤Ë±þ¤¸¤¿¥Þ¥¹¥¯ÃåÍÑ¡¢¶ñ¹ç¤¬°¤¤¤È¤¤ËÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Æü¾ï¤Î´¶À÷ÂÐºö¤òÃúÇ«¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¼õ¿Ç¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤º¡¢É¬Í×¤Ê¤È¤¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê°åÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£µ¨¤ÎÎ®¹Ô¤ò¾è¤êÀÚ¤ë¤¦¤¨¤Ç²¿¤è¤ê½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô¤Þ¤È¤á
Á´¹ñÅª¤Ë¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎ®¹Ô¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¾õ¶·¤ÏÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä°åÎÅµ¡´Ø¤¬È¯¿®¤¹¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë³ÎÇ§¤·¡¢ÂÎÄ´´ÉÍý¤ä´ðËÜÅª¤ÊÍ½ËÉÂÐºö¤ò¿´¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤ÏÁá¤á¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ØÁêÃÌ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£