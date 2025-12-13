¡ÚMLB¡Û¡Ö¤¢¤È10Æü¤·¤«»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×Â¼¾å½¡Î´¤ËÇ÷¤ë¸ò¾Ä´ü¸Â¡¡¸ø¼°ÊüÁ÷¶É¤¬·Ù¾â¡Ä¡Ä¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¤é»°ÎÝ¼ê»Ô¾ì¤Î¸«¶Ë¤á¤¬Æñ¹Ò
¸ø¼°ÊüÁ÷¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ãー°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹Â¼¾å½¡Î´ÆâÌî¼ê¤ò½ä¤ë¾õ¶·¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£
»Ä¤µ¤ì¤¿¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬¡¢¤ª¤è¤½10Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯Ä´¡£¤½¤Îµî½¢¤¬Ã±ÆÈ¤ÎÊä¶¯°Æ·ï¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ö¥ì¥°¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤ä¥¨¥¦¥Ø¥Ë¥ª¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹ÆâÌî¼ê¤é¤ò´Þ¤à»°ÎÝ¼ê»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤ÎÆ°¤¤ÈÌ©ÀÜ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£
¢£ÍÎÏ¸õÊä¤¬»Ä¤ë»°ÎÝ¼ê»Ô¾ì
¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¤ÎÈÖÁÈÆâ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Â¼¾å¤ò½ä¤ë¸ò¾Ä¤¬¤¹¤Ç¤ËºÇ½ª¶ÉÌÌ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬22Æü¡ÊÆ±23Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÍÆÀ¤òÁÀ¤¦µåÃÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤ÎÁª¼ê¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤¹¤ëÁªÂò»è¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇÀ§Èó¤òÈ½ÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
ÈÖÁÈ¤¬Â¼¾å¤ò½ÅÍ×¥È¥Ô¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢»°ÎÝ¼êµÚ¤Ó°ìÎÝ¼ê»Ô¾ì¤È¤Î¶¯¤¤Ï¢Æ°À¤â¤¢¤ë¡£¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤ä¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤ê¤ï¤±Æñ¤·¤¤·èÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤À¡£
Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥¸¥ç¥ó¡¦¥â¥í¥·µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ºß¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤ä¥Þ¥ê¥Êー¥º¡¢¥¿¥¤¥¬ー¥¹¡¢¥Õ¥£¥êー¥º¡¢¥á¥Ã¥Ä¡¢¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤Ê¤É¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Æ±¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤Ï¡¢¸ò¾Ä´ü¸Â¤¬ÍèÇ¯1·î4Æü¡ÊÆ±5Æü¸áÁ°7»þ¡Ë¤ÈÍ±Í½¤¬¤¢¤ê¡¢Â¼¾å¤é¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£