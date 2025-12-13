¡ã¥¢¡¼¥È¤ÎÀ¤³¦¡ä¡Ö¹õ¡×¤¬¸ì¤ê³Ý¤±¤ëÀÅ¤±¤µ¤È¸÷¡¢¸ÄÅ¸¡ÖÀÅ¼ä¤È¸÷¤Î¤Ï¤¶¤Þ¡×¤¬³«ºÅ
ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤ÎEmpathy Gallery¡Ê¥¨¥ó¥Ñ¥·¡¼¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ë¤Ç²è²È¡¦ËüÎ¤º»¤Ë¤è¤ë¸ÄÅ¸¡ÖÀÅ¼ä¤È¸÷¤Î¤Ï¤¶¤Þ¡×¤¬³«ºÅÃæ¤À¡£²ñ´ü¤Ï13Æü¤«¤é28Æü¤Þ¤Ç¡£·îÍËÆü¤ÏµÙÏ¡£
¡Ö¹¬Ê¡¤È¤Ï²¿¤«¡£¿´¤¬Ëþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¡×¤ÈÌä¤¤³Ý¤±¤Ê¤¬¤éÀ©ºî¤Ë¸þ¤¹ç¤¦ºî²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¹õ¡×¤Ï²Ì¤Æ¤·¤Ê¤¤À¤³¦¡¢ÎÏ¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¶¯¤µ¤ÈÃÒ·Å¤ò½É¤¹¿§¡×¤À¡£
ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡Ö¹õ¡×¤Ë¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÆ±¤¸½Å¤ß¤¬Â÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºî²È¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¹¥Æ¡¼¥È¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢·öÁû¤ÎÃæ¤ÇË¬¤ì¤ëÀÅ¤±¤µ¤Ø¤Î»×¤¤¡¢¡Ö¸÷¤¬µ±¤¯¤Î¤Ï¡¢°Ç¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡£¿ÍÀ¸¤â¤Þ¤¿¡¢Æ±¤¸¡×¤È¤Î»×¤¤¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà/RR¡Ë
¡üËüÎ¤º» -Marisa Nomura-
1982Ç¯¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô½Ð¿È¡£2007Ç¯¤ËÅìµþéº½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉôÌý²è²Ê¤òÂ´¶È¤·¡¢09Ç¯¤ËÅìµþéº½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡Èþ½Ñ¸¦µæ²Ê¤ò½¤Î»¡£19Ç¯¤ËÂè6²óÀÄÌÚÈËµÇ°Âç¾Þ¥Ó¥¨¥ó¥Ê¡¼¥ìÍ¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö¸ÑÍÍ¤ÈËüÎ¤º»Å¸in·ê¼é°ð²Ù¿À¼Ò¡×¤Î³«ºÅ¤äÃæ¹ñ¤Ç³«¤«¤ì¤¿ËÌµþÅöÂå·Ý½ÑÇîÍ÷²ñ¡¢·Ý½ÑÒÏÌç¹ñºÝÇîÍ÷²ñ¡¢¾å³¤021¥¢¡¼¥È¥Õ¥§¥¢¤Ø¤Î»²²Ã¤Ê¤É¹ñÆâ³°¤Ç³èÆ°¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ±ÛÂç¿ÌºÒÉü¶½´ð¶â¤Ë¤è¤ëÃÏ°èÉü¶½»Ù±ç»ö¶È¤Ç¿´¤ÎÉü¶½¡Ö¾Íè¤òÃ´¤¦»Ò¶¡¤Î¤¿¤á¤Ë¡§¿Í¡¹¤¬¼«Á³¤È¤Õ¤ì¤¢¤¦¾ì¤ä´Ä¶¤ÎÀ°È÷¡×¤Î¼ÂÁ©³èÆ°¤È¤·¤Æ¡¢6ÂÎ¤Î²ÏÆ¸¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£6ÂÎ¤Ï¿·³ã¸©½½ÆüÄ®»Ô²¼¾òÃÏ¶è¤Î¿ÀÌÀ¿åÊÕ¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¡£
]