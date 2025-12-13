¡È¼ò¡ß¥®¥ã¥ó¥Ö¥ëÂç¹¥¤¡ÉÊ¡²¬½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬ÎÞ¤ÎÂà¼ÒÊó¹ð¡ÄÍèÇ¯¤«¤éÅìµþ¤Ç¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¡Ö¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¡Ä¡×
¡¡TNC¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¡¦º´Æ£ÍÎ¤¹á¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¥¢¥Ê¤ÎÂç¼òµ¡×¤ò¹¹¿·¡£1·îËö¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡TNC¤Ç¤Ï¡ÖÊ¡²¬NEWS¥Õ¥¡¥¤¥ëCUBE¡×¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡Ö¶¥ÇÏBEAT¡×¤òÃ´Åö¤¹¤ëÆþ¼Ò7Ç¯ÌÜ¤Îº´Æ£¥¢¥Ê¡£23Ç¯Ëö¤«¤é¤ª¼ò¤È¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Öº´Æ£¥¢¥Ê¤ÎÂç¼òµ¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï11·î30Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖG1¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡×¤Ç32000±ß¾¡Éé¡£¤·¤«¤·ÉÔÅªÃæ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢º£Ç¯Ç¯Ëö¤Î¡ÖG1¡¦ÍÇÏµÇ°¡×ÅöÆü¤ËÃæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Î¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉ´Æ»ÉÍ¤Îº½ÉÍ¤Ë¾ì½ê¤ò°Ü¤·¤Æ¡Ö¼Â¤Ï¤Í¡ÄTNC¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤ó¤À¡Ä²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÍèÇ¯1·îËö¤Ç¥Æ¥ì¥ÓÀ¾ÆüËÜ¤òÂà¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÉý¹¤¯³èÆ°¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤è¤ê¿§¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤¬¿ôÇ¯Á°¤«¤é²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤¤ê¤À¤·¡¢¿ÍÀ¸¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤À¤·¡¢¼«Ê¬¤¬»à¤ó¤Ç´½²³¤ËÆþ¤ë»þ¤Ë¸å²ù¤·¤Ê¤¤¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£TNC¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤ë¤·¡¢¤¹¤´¤¯Çº¤ó¤À¡Ä¡×¤ÈÂà¼Ò¤Ø¤Î¶ìÇº¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº´Æ£¥¢¥Ê¤ÎÂç¼òµ¡×¤Ï¡¢º´Æ£¥¢¥Ê¤ÎÂà¼Ò¤È¤È¤â¤Ë½ªÎ»¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÅÅ·âÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÏÅìµþ¤ËµòÅÀ¤ò°Ü¤·¤Æ¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¶¥ÇÏ¡¢Ìîµå¡¢¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¡¢¤ª¼ò¤â°ú¤Â³¤¤ª»Å»ö¤Ç¤¤¿¤é»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÉôÊ¬¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç¼òµ»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¡¢2Ç¯´Ö¤Ï¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸µµ¤¤ÈÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤ÇËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤Îå¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Âç¼òµ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç»Å»ö¤ÎÉý¤â¹¤²¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´Ä¶¤ÏÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ê¡²¬¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡£±ï¤â¤æ¤«¤ê¤â¤Ê¤¤Ê¡²¬¤Ç¼«Í³¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿TNC¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤±¤¬¤¤¤Î¤Ê¤¤Ê¡²¬À¸³è¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤ó¤È¤Ë¹¬¤»¤ÊTNC¤Î²ñ¼Ò°÷À¸³è¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£