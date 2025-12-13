Åì¥ìÀÅ²¬¤Î¾®ß·Ãèµ±¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÅ·¹ÄÇÕ¤ËÂÓÆ±¤»¤º
¡¡13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤ÎÅì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¤Ï¡¢¾®ß·Ãèµ±¤¬ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ JVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂÓÆ±¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¾®ß·¤Ï¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤Ç»³Íü¸©½Ð¿È¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂ´¶È¸å¤Î2020Ç¯¤ËÅì¥ì¥¢¥íー¥º¡Ê¸½¡¦Åì¥ì¥¢¥íー¥ºÀÅ²¬¡Ë¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£º£¥·ー¥º¥ó¤Ï2»î¹ç¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾¶á¤Î12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÂè7ÀáGAME2¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºåÀï¤Ç¤ÏÅÓÃæ¸òÂå¤Ç¥³ー¥È¤ËÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÅ·¹ÄÇÕ¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ë¤è¤êÂÓÆ±¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Áー¥à¤Ï13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿3²óÀï¤ÇV.LEAGUE MEN¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥Æ¥£¥ë¥Þー¥ìÊËÆî¤Ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç¾¡Íø¡£14Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½à¡¹·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¡Ê°¦ÃÎ¡¦SV¡Ë¤ÈÊ¡»³Ê¿À®Âç³Ø¡Ê¹Åç¡¦Âç³Ø¡Ë¡¡¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£