¡ÚÎ®À±·²LIVE¡Û¤³¤ÎÅßºÇ¹â¤ÎÅ·ÂÎ¥·¥ç¡¼¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡×¤òÄ¶¹â´¶ÅÙ¥«¥á¥é¤Ç¤ªÆÏ¤±¡ª¡Ú14Æü23»þ¤«¤é¸«º¢¤Ë¡Û
»°ÂçÎ®À±·²¤Î°ì¤Ä¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡×¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯¶ËÂç¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢TBS NEWS DIG¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯12·î13Æü°ÊÍè¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡×¤ò¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ä¶¹â´¶ÅÙ¥«¥á¥é¤ä¥·¥Í¥Þ¥«¥á¥é¤Ê¤É¡¢TBS¥Æ¥ì¥Ó±ÇÁü¼èºàÉô¤¬»ý¤ÄÆÃ¼ì¤Êµ¡ºà¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£
»öÁ°¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡×´ÑÂ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä»£±ÆÊýË¡¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡×¤¤¤Ä¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡©
¹ñÎ©Å·Ê¸Âæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯¤Î¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡×¤Ï¡¢12·î14Æü(Æü)¸á¸å5»þ¤Ë¶ËÂç¤È¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤ò¤·¤Ã¤«¤ê³Ú¤·¤à¤Ë¤Ï¡¢
¡¦12·î13Æü(ÅÚ)Ìë¤«¤é14Æü(Æü)ÌÀ¤±Êý
¡¦14Æü(Æü)Ìë¤«¤é15Æü(·î)ÌÀ¤±Êý
¤Î2¤Ä¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï·îÌÀ¤«¤ê¤Î±Æ¶Á¤¬¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Å·¸õ¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ì¤Ð¹¥¾ò·ï¤Î¤â¤È¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ®À±¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤¬¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¤¹¤ë14Æü¤ÎÌë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
14Æü(Æü)23»þ¤«¤é15Æü(·î)Ì¤ÌÀ¤Ë¤Ï¡¢1»þ´Ö¤¢¤¿¤ê50¸ÄÄøÅÙ¤ÎÎ®À±¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·² ´ÑÂ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
Î®À±·²¤ÏÆù´ã¤Ç¤â´Ñ»¡¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢À±¶õ´Ñ»¡¤ÎºÇÂç¤ÎÅ¨¤Ï¸÷³²¡Ê¤³¤¦¤¬¤¤¡Ë¤Ç¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÎ®À±¤òÂª¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê¾ò·ï¤Ï¡¢°ÂÁ´¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢³¹Åô¤äÅÔ»Ô¤ÎÌÀ¤«¤ê¤¬¾¯¤Ê¤¤¡¢¤è¤ê°Å¤¤¾ì½ê¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢¡¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·² ´ÑÂ¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦²°³°¤Î°Å¤µ¤ËÌÜ¤¬´·¤ì¤ë¡Ê°Å½ç±þ¡Ë¤Þ¤ÇºÇÄã15Ê¬¤Û¤É¤Ï´Ñ»¡¤òÂ³¤±¤ë
¡¦¹¤¤ÈÏ°Ï¤Î¶õ¤ò¸«ÅÏ¤¹
¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥È¤Ê¤É¤òÉß¤¡¢³Ú¤ÊÂÎÀª¤Ç´Ñ»¡¤¹¤ë
¡¦´¨¤µÂÐºö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤³¤Ê¤¦
¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤ò»£±Æ ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¢¡¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¤ò»£±Æ¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¸÷³²¤¬¾¯¤Ê¤¯Å·µ¤¤ÎÎÉ¤¤¾ì½ê¤òÁª¤Ö
¡¦¹â´¶ÅÙ¤Ç»£±Æ¤Ç¤¤ë¥«¥á¥é¡¦¥ì¥ó¥º¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë
¡¦´¨¤µ¤Ç¥ì¥ó¥º¤¬ÆÞ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥ì¥ó¥º¥Ò¡¼¥¿¡¼¤òÍÑ¤¤¤ë
¢¨5²óÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤·¤Þ¤¹
¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¢¡¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡¡¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤Î¸«¤É¤³¤í
¡¦3Âæ¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥«¥á¥é¡ÊÄ¶¹â´¶ÅÙ¥«¥á¥é¤ä¥·¥Í¥Þ¥«¥á¥é¡Ë¤Ç»£±Æ
¡¦ÆÃ¼ì¤Êµ»½Ñ¤ÇÎ®¤ìÀ±¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»£±Æ¸½¾ì¤«¤é¤ªÆÏ¤±
¡¦À±¶õ´Õ¾Þ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹·Ï¤ÎBGM
¡¦¸½¾ì»£±Æ¥¯¥ë¡¼¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥á¥ó¥È¤Ç»£±Æ¸½¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¾ðÊó¤â¤ªÆÏ¤±
½µËö¤ÎÌë¡¢¾¯¤·Ìë¹¹¤«¤·¤·¤ÆÌë¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
´¨¤µÂÐºö¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤³¤ÎÅßºÇ¹â¤ÎÅ·ÂÎ¥·¥ç¡¼¡Ö¤Õ¤¿¤´ºÂÎ®À±·²¡×¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
TBS NEWS DIG¤ÎLiveÇÛ¿®¤ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¢¡ÇÛ¿®Í½Äê
12/14(Æü) 17»þ¡Á12/15(·î)ÁáÄ«
¢¨ÅöÆü¤ÎÅ·¸õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÇÛ¿®Í½Äê¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹