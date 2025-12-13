º£ÅÄ¹Ì»Ê¡¡¥Ð¥Á¥Ð¥Á´Ø·¸¤À¤Ã¤¿Ãæ»³½¨À¬¤Î¡Ö¤â¤á¤Æ¤¿¡×¤òÈÝÄê¡¡¡Ö»ä¤¬¤È¤ó¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê59¡Ë¤È¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæ»³½¨À¬¤¬13Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Öº£ÅÄ¡õÃæ»³¤Î¡ª ¤Ê¤ó¤Ç·ëº§¤·¤¿¤Î¡©¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡1993¡Á94Ç¯¤ËÆ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖÅÂÍÍ¤Î¥Õ¥§¥í¥â¥ó¡×¤ÇMC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥Ð¥Á¥Ð¥Á¤Î´Ø·¸¤À¤Ã¤¿2¿Í¡£
¡¡¤½¤ì¤À¤±¤Ëº£²ó¤ÎMC¶¦±é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤´Í÷¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ê2¿Í¤¬¡ËÊÂ¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ëÊý¤â¤¤¤ë¡£¤¢¤Îº¢¤Ï¤â¤á¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤ÈÃæ»³¤Ï¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡º£ÅÄ¤Ï¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¤â¤á¤Æ¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥Ò¥Ç¤Á¤ã¤ó¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£»ä¤¬¤È¤ó¤¬¤ê¤¹¤®¤Æ¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£