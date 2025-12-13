ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¡ÈÌ¼¡É¤È¤Û¤Û¾Ð¤Þ¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Þ¥Þ¡×¡ÖÃçÎÉ¤·¡ª¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌîÏ¤²ÂÂå¡Ê42¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬½Ð±é¤·¡¢12Æü¤ËºÇ½ª²ó¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡Ù¤Î»£±Æ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÏ¤¤Ï¡Ö¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¡ÙºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ ³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò7Ëç¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö²þ¤á¤Æ¿§¡¹ÊÙ¶¯¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È»×¤¦»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤ÎÌ¼¶å¾òÍþ»ÒÌò¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¸Í³ð°É¤Á¤ã¤ó¡×¤È¡¢2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡ÖÊÔ¤ßÊª¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¥À¥ó¥¹¤âÆÀ°Õ¤ÇÍ¥¤·¤¯¤ÆÌÌÅÝ¸«¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡£¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤«¤Ã¤¿ ¿´¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö°É¤Á¤ã¤ó¤¬»ä¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ËÊÔ¤ßÊª¤Ç¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¤ª¼÷»Ê¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿ »ä¤¬¥µ¡¼¥â¥ó¤Î¤ª¼÷»Ê¹¥¤¤Ê¤ÎÄ´¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤Ã¤ÆÎÞ ´ò¤·¤¤¤«¤Ã¤¿¡¢¡¢¡¢Âç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¡Ë¤È¸Í³ð¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö»°±©±¨¤Î¶¶ËÜ¤µ¤ó¤¯¤ë¤ß¤Á¤ã¤ó¤È°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤è¤ê»£±Æ¤â³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤Þ¤·¤¿!!¡¡¤½¤·¤ÆÇÈÎÜ¤Á¤ã¤óÀî±É¡Ê¤ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¡Ë¤È¤ª»Å»ö°ì½ï¤Ë¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÈÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤È¡£¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡×¤È»£±Æ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤â¤¦°ì¤Ä»×¤¤½Ð¡×¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ß¡¼¥Á¡¼¥à¤Ç½Ð±é¤·¤¿ÈÖÁÈÀëÅÁ¡¢¤½¤ì¥¹¥Î¥Õ¥ì¥ó¥É¥Ñ¡¼¥¯¡×¤òµó¤²¡¢¡Ö¤³¤ì¤ÏËÜÅö¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ç´èÄ¥¤ì¤¿¤·¡¢²¹¤«¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£ÇÈÎÜ¤Á¤ã¤ó¤ÎÎÞ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Ò¤òÁÛ¤¦Êì¤¿¤Á¡¢ºÇ¶¯¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖºÇ¶¯¤Î¥Þ¥ÞÃ£¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÌò¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢ÃçÎÉ¤·¡ª¡×¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤ÊºîÉÊ¤Ç¤·¤¿¡ª¡×¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡Ö¼êÊÔ¤ß¤Î¥µ¡¼¥â¥ó¡Ä´¶Æ°¤Ç¤¹¤Í °¦¤Ç¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
