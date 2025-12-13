º´Æ£¿ÎÈþ¡¡±Ç²è´ÆÆÄ¡¦¸¶ÅÄâÃ¿Í¤µ¤ó¤òÄÉÅé¡¡½é¼ç±é±Ç²è¤Ç¥¿¥Ã¥°¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡½÷Í¥¡¦º´Æ£¿ÎÈþ(46)¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£8Æü¤Ë»àµî¤·¤¿±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄâÃ¿Í¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿1997Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥¹ ko GALS¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ö18¤Î»þ¡¡½é¤á¤Æ¤Î¼ç±é±Ç²è¤ò»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸¶ÅÄâÃ¿Í´ÆÆÄ¡¡¤¢¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤ÇÐÍ¥¿ÍÀ¸¤¬Âç¤¤¯Æ°¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡¸¶ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤éÇ¯´Ö100ËÜ°Ê¾å¤ò´Ñ¾Þ¤¹¤ë±Ç²è¹¥¤¤Ç¡¢±Ç²è´ÆÆÄ¤ò»Ö¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤ËÎ±³Ø¸å¡¢73Ç¯¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÅÏ¤ê¡¢·É°¦¤¹¤ë¥Ï¥ï¡¼¥É¡¦¥Û¡¼¥¯¥¹´ÆÆÄ¤é¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤Æ±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£
¡¡79Ç¯¡Ö¤µ¤é¤Ð±Ç²è¤ÎÍ§¤è¡¡¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥µ¥Þ¡¼¡×¤Ç´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£86Ç¯¡¢¿Íµ¤ÀäÄº¤À¤Ã¤¿¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¯¥é¥Ö¡×¤¬¼ç±é¤Î¡Ö¤ª¥Ë¥ã¥ó»Ò¥¶¡¦¥à¡¼¥Ó¡¼¡¡´íµ¡¥¤¥Ã¥Ñ¥Ä¡ª¡×¤Î´ÆÆÄ¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ìÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖKAMIKAZE¡¡TAXI¡×¤Ç¤ÏÌò½ê¹»Ê¤¬ËèÆü±Ç²è¥³¥ó¥¯¡¼¥ëÃËÍ¥¼ç±é¾Þ¡¢97Ç¯¡Ö¥Ð¥¦¥ó¥¹¡¡ko¡¡GALS¡×¤Ç¤Ï¼«¿È¤Î´ÆÆÄ¾Þ¤Èº´Æ£¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¿·¿Í¾Þ¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Ê¤É¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸À¤Î¶¯¤¤²Âºî¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£99Ç¯¡Ö¶âÍ»Éå¿ªÎóÅç¡Ú¼öÇû¡Û¡×°Ê¹ß¤Ï¡¢Ë®²è¥á¥¸¥ã¡¼ºîÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¼ê³Ý¤±¡¢08Ç¯¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¡¢12Ç¯¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×¡¢15Ç¯¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¤Ç¤ÏÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇÍ¥½¨´ÆÆÄ¾Þ¡¢Æ±µÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£