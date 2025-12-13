¡ÖÁíÁªµó¤ÎÀµÅöÀµ¿Ç°¡×¤ÈÁ°¼óÁê¡¡¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤«¤éÆ¨Ë´¥Ï¥·¥Ê»á
¡¡¡Ú¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼¶¦Æ±¡ÛºòÇ¯¤Î³ØÀ¸¥Ç¥â¤ÇÂà¿Ø¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¡¢¥¤¥ó¥É¤ËÆ¨Ë´¤·¤¿¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤Î¥Ï¥·¥ÊÁ°¼óÁê¡Ê78¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î½ñÌÌ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤¿¡£Æ±¹ñ¤Ç¤ÏÍèÇ¯2·î¤ËÁíÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£¥Ï¥·¥Ê»á¤ÎÍ¿ÅÞ¤À¤Ã¤¿¥¢¥ï¥ßÏ¢ÌÁ¡ÊAL¡Ë¤ÎÀ¯¼£³èÆ°¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡ÖÅ±²ó¤µ¤ì¤Ê¤±¤ì¤ÐÁíÁªµó¤ÎÀµÅöÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡×¤Èµ¿Ç°¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥·¥Ê»á¤Ï»ÃÄêÀ¯¸¢¥È¥Ã¥×¤Î¥æ¥Ì¥¹¼óÀÊ¸ÜÌä¤¬¡ÖÌ±¼ç¼çµÁ¤ò¼åÂÎ²½¤µ¤»¡¢¹ñ¤ÎÀ¯¼£¾ðÀª¤Ë½¤ÉüÉÔ²ÄÇ½¤ÊÂ»³²¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤ÈÈóÆñ¤·¡¢ÂÐÎ©»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¡£À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤Ï¥Ï¥·¥ÊÀ¯¸¢Êø²õ¸å¤âAL¤Ï°ìÄê¤Î»Ù»ýÎ¨¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ALÅÞ°÷¤ÎÎ©¸õÊä¶Ø»ß¤Ê¤É¤ÇÀ¯¼£ÅªÊ¬ÃÇ¤¬¿Ê¤à¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¥Ï¥·¥Ê»á¤ÏºòÇ¯8·î¤Ë¼óÁê¤ò¼Ç¤¤·ÎÙ¹ñ¥¤¥ó¥É¤ËÃ¦½Ð¡£Ìó15Ç¯Â³¤¤¤¿À¯¸¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ó¥°¥é¥Ç¥·¥å¤ÎÆÃÊÌË¡Äî¤ÏÀè·î¡¢¥Ç¥âÃÆ°µ¤ÇÂ¿¿ô¤ò»à½ý¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡Ö¿ÍÆ»¤ËÂÐ¤¹¤ëºá¡×¤Ç»à·ºÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤¿¡£¥Ï¥·¥Ê»á¤Ï¡ÖÌ±´Ö¿Í¤Ø¤ÎÈ¯Ë¤¤ò¼£°ÂÉôÂâ¤ËÌ¿¤¸¤¿¤³¤È¤ÏÃÇ¤¸¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÝÄê¤·¡ÖÈ½·è¤òÃÇ¸ÇµñÈÝ¤¹¤ë¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£