º£¤Î»þÂå¡¢¥«¥á¥é¤Ï¤Û¤Ü¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¥Õ¥£¥ë¥à¤Î½ÐÈÖ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÎ¤Î¥«¥á¥é¤Ï¥Õ¥£¥ë¥à¤¬´¬¤«¤ì¤¿¡Ö¥Ñ¥È¥í¡¼¥Í¡×¤ò¥«¥á¥é¤ËÁõÅ¶¤·¤Æ»£±Æ¡¢¤½¤Î¥Õ¥£¥ë¥à¤ò»È¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¤é¼Ì¿¿²°¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤Æ¸½Áü¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²È¤Î¥¢¥Ã¥Á¥³¥Ã¥Á¤Ë¤ÏÍ½È÷¤ÎÈ¢¤ä±ßÅû·Á¤Î¥×¥é¥±¡¼¥¹¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÝ½ü¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¥Ø¥ó¤Ê¤È¤³¤í½Ð¤Æ¤¯¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¾å°Ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤âº£¤Ï²û¤«¤·¤¤ÁÛ¤¤½Ð¤Ç¤¹¡£
¥Ñ¥È¥í¡¼¥Í¤Î·Á¤Î¥«¥á¥é¡©
SiNCERE¤Î¡ÖOpt! ¥ª¥×¥È OPT100 Neo Film¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥Í¤ò¥Ç¥¸¥«¥á¤Ë¤·¤¿ÌÌÇò¥«¥á¥é¡£¤¿¤Ã¤¿25g¤Î·Ú¤µ¤Ç¡¢¥Õ¥é¥Ã¥·¥å¤È¾®·¿¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Þ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²è¼Á¤Ï100Ëü²èÁÇ¤Ç¡¢ºÇÂç32GB¤Þ¤Ç¤ÎmicroSD¥«¡¼¥É¤Ë¼Ì¿¿¤òÊÝÂ¸¡£USB-C¤Ç½¼ÅÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ï100ms¡Á300ms¤Ç¡¢ISO´¶ÅÙ¤Ï1500¡£ÀÅ»ß²è¤ÏJPEG·Á¼°¤ÇÊÝÂ¸¤µ¤ì¡¢Æ°²è¤ÏMJPEG¡ÊAVI¡Ë¡¢²»À¼¤ÏMP3¡£PC¤Ë¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤¹¤ì¤Ð¥¹¥°¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£
¥¸¥ç¡¼¥¯¤ß¤¿¤¤¤ÇÌÌÇò¤¤
ÆÃ¤Ë¤É¤³¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤ò¿¿»÷¤·¤¿¥ï¥±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Ï¥³¥À¥Ã¥¯´¶¤¬¥¨¥â¤¤¤«¤â¡£
¤â¤·¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤«¤é¥³¥ì¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Æ»£±Æ¤·¤¿¤é¡¢¡Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤ÇÄ¾¤Ë»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¤¤Ã¤È¤½¤Î´é¤¬¥³¥À¥Ã¥¯¡¦¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ê¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ë¤Ç¤¹¡£
Source: SINCERE-STORE