¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÆþÃÄ²ñ¸«
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï12Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡Ë¡¢¥á¥Ã¥Ä¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹Åê¼ê¤È3Ç¯6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó107²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤òÈ¯É½¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤«¤é¡È·üÇ°»ö¹à¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤ò´¿´î¤µ¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÀÄ¤¤¥¥ã¥Ã¥×»Ñ¤ÇÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¡ÖNarco¡×¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¯ÅÐ¾ì¶Ê¤¬MLB¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¸÷·Ê¡£µ¼Ô¤«¤éÆþ¾ì¶Ê¤Î·ÑÂ³ÍÌµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½éÀï¤Î9²ó¤Ë¥Æ¥£¥ß¡¼¡¦¥È¥é¥ó¥Ú¥Ã¥È¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¾¡Íø¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤Î¤¬ÂÔ¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡MLB¸ø¼°X¤¬¡Ö¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤¬¾ÝÄ§Åª¤ÊÅÐ¾ì¶Ê¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ÈÇ§¤á¤ë¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ»þ´Ö¸áÁ°7»þ33Ê¬¤Ë²ñ¸«Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£ÅÐ¾ì¶Ê·ÑÂ³¤Î³ÎÄê¤Ë¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¥Ê¥ë¥³Ê¹¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¡ÖNarco·ÑÂ³³ÎÄê¤Ï·ã¥¢¥Ä¡ª¡×¡ÖNarcoÊ¹¤±¤ë¤ï¤±¡©¡¡ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤¾¡×¡ÖLAÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Í¤³¤ì¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿È¿±þ¤ä¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¤¢¤ÎÆþ¾ì¶Ê¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤ë¤Î¤«³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Î»ØÅ¦¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ç¥£¥¢¥¹¤Ï¥×¥¨¥ë¥È¥ê¥³½Ð¿È¤Î31ºÐ±¦ÏÓ¡£2012Ç¯¤Ë¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜ»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢2016Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÄÌ»»520ÅÐÈÄ¤Ç28¾¡36ÇÔ248¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨2.82¡¢839Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2025Ç¯¤Ï¥á¥Ã¥Ä¤Ç62ÅÐÈÄ¡¢6¾¡3ÇÔ28¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.63¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2018Ç¯¡¢2022Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ØÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
