¡Ö¥ª¥·¥à¤µ¤ó¤âÅ·¹ñ¤Ç¡Ä¡×¡¡ÀéÍÕ17Ç¯±Û¤·¤ÎÈá´ê¡¡Ì¾¾¤ØÆÏ¤±¤¿µÈÊó¤Ë´¶³´¡Ö´î¤ó¤Ç¤ë¤ä¤í¡×
J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡ÊPO¡Ë·è¾¡¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡½ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬13Æü¡¢¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢ÀéÍÕ¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¡£2009Ç¯°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï½ËÊ¡¤ä´¿´î¤ÎÀ¼¤ÇÊ¨¤¤¤¿Ãæ¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿Ì¾¾¤Ø»×¤¤¤òÃÚ¤»¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾24Ê¬¡¢¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿DF¹â¶¶°íÚð¤«¤é¤Î¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ò¡¢FW¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡£²«¿§¤ÇÀ÷¤Þ¤Ã¤¿ËÜµòÃÏ¤Ï´¿´î¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆÁÅç¤ÎÈ¿·â¤òÌµ¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤®¡¢2009Ç¯°ÊÍè¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï¡¢1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°È¯ÂÅö½é¤«¤é»²²Ã¤·¤¿10¥¯¥é¥Ö¤Î1¤Ä¡£Á°¿È¤Î¸Å²ÏÅÅ¹©¥µ¥Ã¥«¡¼Éô»þÂå¤ÏÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤ÎÌ¾Ìç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤ÎÌ¾¾¥¤¥Ó¥Á¥ã¡¦¥ª¥·¥à´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤Ï¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡ËÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤Éµ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥ª¥·¥à»á¤Ï¡¢2022Ç¯5·î¤Ë80ºÐ¤ÇÂ¾³¦¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ª¥·¥à¤â´î¤ó¤Ç¤ë¤ä¤í¤Ê¡×¡Ö¥¸¥§¥ÕÀéÍÕ¤µ¤ó¤Î¾º³Ê¤ò¥ª¥·¥à¤µ¤ó¤âÅ·¹ñ¤Ç½ËÊ¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡×¡Ö¥ª¥·¥à¤µ¤ó¡¢¤ä¤Ã¤¿¤è¡¼¡ª¡ª¡×¡ÖÅ·¹ñ¤Î¥ª¥·¥à¤µ¤ó¤â´ò¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Ö¥ª¥·¥à¡¢¸«¤Æ¤ë¤è¤Ê¡×¤È¤ÎÈ¿±þ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë