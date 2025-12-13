£Ê£±À¶¿å¡¦È¿Ä®£Ç£Í¡¢É÷¸þ¤¤Þ¤Ç·×»»¤·¤¿Ê¬ÀÏÎÏ¤Ï¡È¥Ô¥Ã¥Á³°¡É¤â¥¹¥´ÏÓ¡¡
¢¡¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¡¦µ¼Ô¥³¥é¥à¡ÖÎ¾¹ñÈ¯¡×
¡¡ÊÆ¹ñ»þ´Ö£µÆü¡¢£²£¶Ç¯¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕËÌÃæÊÆÂç²ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¸½Âå¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤É¤ÎÊ¬ÀÏÎÏ¤¬¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÊ¬ÀÏ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿£²Ê¸»ú¤ÇÇ¾Î¢¤ËÉâ¤«¤Ö¤Î¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼£°£¸Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÈ¿Ä®¹¯¼£´ÆÆÄ¡Ê¸½£Ê¥ê¡¼¥°¡¦À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹£Ç£Í¡Ë¤À¡£¾¾ËÜ»³²í£Æ£Ã¤Î´ÆÆÄ»þÂå¤Ë¤ÏÁ°¸åÈ¾¤ÇÉ÷¸þ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤Þ¤ÇÇÄ°®¤·¡¢¾ï¤ËÄÉ¤¤É÷¤Ë¤Ê¤ë¥³¡¼¥È¥µ¥¤¥É¤ÎÁªÂò¤ò»Ø¼¨¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ê¬ÀÏ¤ÏºÙÉô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡È¥Ô¥Ã¥Á³°¤ÎÊ¬ÀÏ¡É¤â¥¹¥´ÏÓ¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¤ÎËÌµþ¸ÞÎØÂåÉ½¹ç½É¡£Îý½¬¸å¤Î¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¡Ê¼èºà¥¨¥ê¥¢¡Ë¤Ç¼èºà¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¢¤ëÁª¼ê¤¬¡Öµ¼Ô¤µ¤ó¤Ã¤Æ°ìÈÖÊ¹¤¤¿¤¤¤³¤È¤ÏÆóÈÖÌÜ¤ËÊ¹¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¤¨¡©¡¡¤½¤ó¤Ê¤³¤ÈÃ¯¤¬¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤È¡Ö¥½¥ê¡ÊÈ¿Ä®¡Ë¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤ÎÊÖÅú¤¬¡£³Î¤«¤Ë¤¤¤¤Ê¤êºÇ½é¤Ë³Ë¿´¤ËÇ÷¤ë¼ÁÌä¤Ï¤·¤Ê¤¤¡£¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤ÇÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹»þ¡¢ÆóÈÖÌÜ¡¢»°ÈÖÌÜ¤ËËÜÂê¤ËÆþ¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤Ï£ÊÈ¯Â»þ¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤ò¤»¤º¡¢Á´Æü¶õ¤Î¼Ò°÷¡ÊÁª¼ê¡Ë¤È¤·¤Æ¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤¿¤ä¤ê¼ê¡£¤«¤æ¤¤½ê¤Ë¤â¼ê¤¬ÆÏ¤¯åÌÌ©¡Ê¤Á¤ß¤Ä¡Ë¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ïµ¼Ô¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØÂåÉ½¤Ç¡ÈÈ¿Ä®¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡É¤È¸À¤¨¤ÐÄ¹Í§Í¤ÅÔ¡¢ËÜÅÄ·½Í¤¡¢ÆâÅÄÆÆ¿Í¡Ä¡£¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤Î¸å¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤Ã¤¿¡£º£¤ä¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¼«¿È¤â¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿£±¿Í¡£È¿Ä®£Ç£Í¤ÎÊ³Æ®¤âÆü¡¹µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¤Î£±¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤âÉé¤±¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÌîµåÃ´Åö¡¦²¸ÅÄ¡¡Í¡¡Ë
¡¡¢¡²¸ÅÄ¡¡Í¡¡Ê¤ª¤ó¤À¡¦¤µ¤È¤·¡Ë¡¡£²£°£°£±Ç¯Æþ¼Ò¡££²£³Ç¯¤«¤é¥×¥íÌîµåµÏ¿Ã´Åö¡£¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¾ðÇ®¤È¸Ø¤ê¡×¡£