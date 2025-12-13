Íèµ¨£Ê£±¤Ï¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£±£°¡×¡È½¸·ë¡É£°£µÇ¯°ÊÍè£²£±µ¨¤Ö¤ê¡Ä°ñ¾ë¥À¡¼¥Ó¡¼¤ËÂ³¤ÀéÍÕ¥À¡¼¥Ó¡¼¤â¼Â¸½¤Ø
¢¡£Ê£±¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¢¦·è¾¡¡¡ÀéÍÕ£±¡½£°ÆÁÅç¡Ê£±£³Æü¡¦¥Õ¥¯¥¢¥ê¡Ë
¡¡·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ê¡¼¥°Àï£³°Ì¤ÎÀéÍÕ¤¬Æ±£´°Ì¤ÎÆÁÅç¤ò£±¡½£°¤Ç²¼¤·¡¢£²£°£°£¹Ç¯°ÊÍè¡¢£±£·¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤Î£Ê£±Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡¡ÀéÍÕ¤ÎÈá´ê¤Î¾º³Ê·èÄê¤Ë¤è¤ê¡¢Íèµ¨¤Î£Ê£±Á´£²£°¥¯¥é¥Ö¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤ÎÊÆÁÒ¹±µ®¤Ï¡Ö¤³¤³¤«¤é¿·¤·¤¤¥¸¥§¥Õ¤ÎÎò»Ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢¤â¤Ã¤ÈºÇ¹â¤Î¥¸¥§¥Õ¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥É¤òÀú¤Ã¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤Ï£±£¹£¹£³Ç¯¤Î£Ê¥ê¡¼¥°È¯Â»þ£±£°¥¯¥é¥Ö¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£±£°¡×¤¬£Ê£±¤Ë¡È½¸·ë¡É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££°£µÇ¯°ÊÍè¡¢£²£±Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï£°£¹Ç¯¤Ë¥¯¥é¥Ö½é¤Î£Ê£²¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Èá´ê¤Î½é¾º³Ê¡£±ºÏÂ¡¢Åìµþ£Ö¡¢À¶¿å¡¢Ì¾¸Å²°¡¢£ÇÂçºå¡¢¹Åç¤Ï¹ß³Ê¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¸½ºß¤Ï£Ê£±¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼¯Åç¤È²£ÉÍ£Æ£Í¤Ï°ìÅÙ¤â¹ß³Ê·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡£²£ÉÍ£Æ¤Ï£¹£¸Ç¯¤Ë²£ÉÍ£Í¤È¹çÊ»¤·¡¢»ö¼Â¾å¤Î¾ÃÌÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿å¸Í¤Î¾º³Ê¤Ë¤è¤ê¼¯Åç¤È¤ÎÂÐ·è¡Ö°ñ¾ë¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤¬½é¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Íèµ¨¤ÏÇð¤ÈÀéÍÕ¤ÎÂÐÀï¤Ë¤è¤ë¡ÖÀéÍÕ¥À¡¼¥Ó¡¼¡×¤â¡ÈÉü³è¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¡¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë£±£°¡¡¼¯Åç¡¢»Ô¸¶¡Ê¸½ÀéÍÕ¡Ë¡¢²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ê¸½²£ÉÍ£Æ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë¡¢²£ÉÍ£Æ¡¢±ºÏÂ¡¢£ÖÀîºê¡Ê¸½Åìµþ£Ö¡Ë¡¢À¶¿å¡¢Ì¾¸Å²°¡¢£ÇÂçºå¡¢¹Åç
¡¡¢¡Íèµ¨¡ÊÉ´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¡¢£²£¶¡Á£²£·Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡Ë£Ê£±¥¯¥é¥Ö¡¡¿å¸Í¡¢¼¯Åç¡¢Çð¡¢ÀéÍÕ¡¢±ºÏÂ¡¢£Æ£ÃÅìµþ¡¢Åìµþ£Ö¡¢Ä®ÅÄ¡¢²£ÉÍ£Æ£Í¡¢Àîºê¡¢À¶¿å¡¢Ì¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢£ÇÂçºå¡¢£ÃÂçºå¡¢¿À¸Í¡¢¹Åç¡¢²¬»³¡¢Ê¡²¬¡¢Ä¹ºê