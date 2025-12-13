¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢¼ýÏ¿¤ÇÀä¹¥Ä´¡©¡¡¿Íµ¤·Ý¿Í¤ÎÌ¡ºÍ´°¥³¥Ô¤Ç¡Öº£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ß¤Ã¤Á¡¼¤¬´Ñ¤é¤ì¤ë¡ª¡×
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï´§ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎµÕÅ¾ÃË»Ò 1»þ´ÖSP¡Ö¹ë²ÚÀèÇÚ¶Ê¥À¥ó¥¹¡õ´ØÀ¾·Ý¿Í¥Ð¥È¥ë¡Á½ÅÂçÈ¯É½¤â¡ª¡Á¡×¡Ù¤¬¡¢19Æü¸á¸å11»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¼ýÏ¿»þ¤Ë¤ÏÀ¾ÈªÂç¸ã¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨¹â¶¶¶³Ê¿¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¼ýÏ¿·çÀÊ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
¡¡º£²ó¤Î1»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç¡ª¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿ÍÊÔ¡×¡õ¡ÖÀµ³Î¤ËÍÙ¤ì¡ªÀèÇÚ¤Î¥µ¥Ó¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Î¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç¡ª¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿ÍÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¡È¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿Í¡É¤¬¥¬¥Á¥³¥ó¥³Âç´îÍø¡¢¥Í¥¿´°¥³¥Ô´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡¢ÂçºåÂÎÅö¤¿¤ê¥ê¥ì¡¼¡¢ÂçºåÁá¸ý¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£¡ÖÀµ³Î¤ËÍÙ¤ì¡ªÀèÇÚ¤Î¥µ¥Ó¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ACEes¥Á¡¼¥à¡ÊÉâ½êÈôµ®¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¡Ë¤È¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¡×¤òµ²±¤òÍê¤ê¤Ë´Ö°ã¤¨¤º¤ËÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¼èºà¤Ç¡È¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿Í¡É¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Æ£¸¶¤¬¡Ö¤ß¤Ã¤Á¡¼¤¬°ìÈÖÂÎ¤òÄ¥¤ì¤½¤¦¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¡¢¡Ö¤ß¤Ã¤Á¡¼¤¹¤´¤¯º£ÆüÄ´»Ò¤¬¤¤¤¤¡×¡ÊÂçÀ¾¡Ë¡¢¡ÖÀª¤¤¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡ÊÂç¶¶¡Ë¤ÈÂ³¤¯¡£
¡¡Æ»»Þ¤¬¡Ö½éÂ®¤À¤±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤È¡¢À¾Èª¤â¡Ö¤¤ç¤¦¤Î¤ß¤Ã¤Á¡¼³Ú¤·¤ß¤ä¤â¤ó¡£·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¥Í¥¿¤ò´°¥³¥Ô¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£¤Þ¤Ç¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤ß¤Ã¤Á¡¼¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¡£¤¢¤Î¥Í¥¿¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤È»×¤¦¡£¤¢¤È¤½¤Ã¤Á¤¬¤ß¤Ã¤Á¡¼¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤È¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ê¹¤¯¤È¡¢¸«¼è¤ê¿Þ¤Î¥Í¥¿¤òÆ»»Þ¡õÆ£¸¶¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤¤¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤Û¤ó¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¾å¤¬¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÆ»»Þ¡£¡Ö¼ýÏ¿¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ì¤òÇË¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ»»Þ¤Ë¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¿Í¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤ä¡Ä¤Ç¤â²¶¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅú¤¨¤Ç¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ê¡ª¡×¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Æ»»Þ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÏÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁêÊý¤ÎÆ£¸¶¤Ï¡ÖÀµÄ¾¡¢ËÜÅö¤Ë¤ß¤Ã¤Á¡¼¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤°¤é¤¤Øá°Í¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤ó¤Þ¤Ë¤¹¤´¤¯¤Æ¡£2026Ç¯¡¢¤Û¤ó¤È¥³¥ó¥È¤äÌ¡ºÍ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¾éÃÌ¤Ã¤Ý¤¯ÏÃ¤¹¤È¡¢Æ»»Þ¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤±¤É¤µ¡¢ÂçÊÑ¤ä¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤Þ¤ó¤¶¤é¤Ç¤â¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ë¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£Æ£¸¶¤â¶Ã¤¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È°ú¤¼õ¤±¤ë¤ó¤ä¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Êº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
