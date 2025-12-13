¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢2026Ç¯¤Ï¡ÖÂÎÄ¥¤ê¤Þ¤¯¤ê¤¿¤¤¡×¡¡¡ØµÕÅ¾ÃË»Ò¡Ù¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò½Ð¤·¹ç¤¦
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎµÕÅ¾ÃË»Ò 1»þ´ÖSP¡Ö¹ë²ÚÀèÇÚ¶Ê¥À¥ó¥¹¡õ´ØÀ¾·Ý¿Í¥Ð¥È¥ë¡Á½ÅÂçÈ¯É½¤â¡ª¡Á¡×¡Ù¤¬¡¢19Æü¸á¸å11»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¼ýÏ¿»þ¤Ë¤ÏÀ¾ÈªÂç¸ã¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÍèÇ¯ÈÖÁÈ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡Ê¢¨¹â¶¶¶³Ê¿¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¼ýÏ¿·çÀÊ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
¡¡Ä¹Èø¤Ï¡Ö³¤³°¥í¥±¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¡¢Æ»»Þ¤Ï¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡¢À¾Èª¡ÖÄê´üÅª¤Ë1»þ´ÖSP¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥é¥¸¥ª¤È¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÂçÀ¾¤Ï¡Ö¡û¡û¤¹¤ë¤À¤±¤Î´ë²è¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¤½¤¦¤ä¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¡£¤¿¤À¤¿¤À²¶¤é¤¬¥×¥ê¥¯¥é»£¤ë¤À¤±¤È¤«¡¢ËÜÅö¤ËÃ¯¤¬¸«¤ó¤Í¤ó¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¡¢°Õ³°¤È¿Íµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ£¸¶¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤â¤Ã¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤µ¤ó¤ä¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÏÂÎÄ¥¤ê¤Þ¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡19ÆüÊüÁ÷¤Î1»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç¡ª¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿ÍÊÔ¡×¡õ¡ÖÀµ³Î¤ËÍÙ¤ì¡ªÀèÇÚ¤Î¥µ¥Ó¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Î¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç¡ª¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿ÍÊÔ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¡Ö¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿Í¡×¤¬¥¬¥Á¥³¥ó¥³Âç´îÍø¡¢¥Í¥¿´°¥³¥Ô´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡¢ÂçºåÂÎÅö¤¿¤ê¥ê¥ì¡¼¡¢ÂçºåÁá¸ý¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£¡ÖÀµ³Î¤ËÍÙ¤ì¡ªÀèÇÚ¤Î¥µ¥Ó¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ACEes¥Á¡¼¥à¡ÊÉâ½êÈôµ®¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¡Ë¤È¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¡×¤òµ²±¤òÍê¤ê¤Ë´Ö°ã¤¨¤º¤ËÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
¡¡Ä¹Èø¤Ï¡Ö³¤³°¥í¥±¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡ª¡×¡¢Æ»»Þ¤Ï¡ÖÀ¸ÊüÁ÷¤¬¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡¢À¾Èª¡ÖÄê´üÅª¤Ë1»þ´ÖSP¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÈÖÁÈ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥é¥¸¥ª¤È¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÌ´¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÆ£¸¶¤Ï¡Ö·Ý¿Í¤µ¤ó¤È¤ÎÍí¤ß¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡£¤â¤Ã¤È¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤µ¤ó¤ä¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÂÎ¤òÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤ÏÂÎÄ¥¤ê¤Þ¤¯¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡19ÆüÊüÁ÷¤Î1»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç¡ª¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿ÍÊÔ¡×¡õ¡ÖÀµ³Î¤ËÍÙ¤ì¡ªÀèÇÚ¤Î¥µ¥Ó¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Î¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç¡ª¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿ÍÊÔ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¡Ö¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿Í¡×¤¬¥¬¥Á¥³¥ó¥³Âç´îÍø¡¢¥Í¥¿´°¥³¥Ô´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡¢ÂçºåÂÎÅö¤¿¤ê¥ê¥ì¡¼¡¢ÂçºåÁá¸ý¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£¡ÖÀµ³Î¤ËÍÙ¤ì¡ªÀèÇÚ¤Î¥µ¥Ó¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ACEes¥Á¡¼¥à¡ÊÉâ½êÈôµ®¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¡Ë¤È¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¡×¤òµ²±¤òÍê¤ê¤Ë´Ö°ã¤¨¤º¤ËÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤¦¡£