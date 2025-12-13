¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎµÕÅ¾ÃË»Ò¡ÙSP¤Ç¡ÈÌ¡ºÍ´°¥³¥Ô¡É¡¡¹â¶¶¶³Ê¿¤¬ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¼ýÏ¿·çÀÊ¢ªµÞ¤¤çÂåÂÇ¤ËÂç¶¶ÏÂÌé
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Ë¤è¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï´§ÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤ÎµÕÅ¾ÃË»Ò 1»þ´ÖSP¡Ö¹ë²ÚÀèÇÚ¶Ê¥À¥ó¥¹¡õ´ØÀ¾·Ý¿Í¥Ð¥È¥ë¡Á½ÅÂçÈ¯É½¤â¡ª¡Á¡×¡Ù¤¬¡¢19Æü¸á¸å11»þ15Ê¬¤«¤éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¼ýÏ¿»þ¤Ë¤ÏÀ¾ÈªÂç¸ã¡¢ÂçÀ¾Î®À±¡¢Æ»»Þ½ÙÍ¤¡¢Ä¹Èø¸¬ÅÎ¡¢Æ£¸¶¾æ°ìÏº¡¢Âç¶¶ÏÂÌé¤¬°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢ÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨¹â¶¶¶³Ê¿¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¼ýÏ¿·çÀÊ¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥é¥¥é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò
¡¡º£²ó¤Î1»þ´ÖSP¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç¡ª¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿ÍÊÔ¡×¡õ¡ÖÀµ³Î¤ËÍÙ¤ì¡ªÀèÇÚ¤Î¥µ¥Ó¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Î¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¡£¡Ö¤³¤ì¤Ê¤éÀäÂÐÉé¤±¤Ø¤ó¤Ç¡ª¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿ÍÊÔ¡×¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤È¡Ö¤Ê¤Ë¤ï·Ý¿Í¡×¤¬¥¬¥Á¥³¥ó¥³Âç´îÍø¡¢¥Í¥¿´°¥³¥Ô´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¡¢ÂçºåÂÎÅö¤¿¤ê¥ê¥ì¡¼¡¢ÂçºåÁá¸ý¸ÀÍÕ¤Ê¤É¤ÇÂÐ·è¤¹¤ë¡£¡ÖÀµ³Î¤ËÍÙ¤ì¡ªÀèÇÚ¤Î¥µ¥Ó¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢ACEes¥Á¡¼¥à¡ÊÉâ½êÈôµ®¡¢Æá¿ÜÍºÅÐ¡¢¿¼ÅÄÎµÀ¸¡Ë¤È¡Ö»öÌ³½ê¤ÎÀèÇÚ¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¡×¤òµ²±¤òÍê¤ê¤Ë´Ö°ã¤¨¤º¤ËÍÙ¤ë¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤¦¡£
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥Í¥¿¤ò´°¥³¥Ô¤¹¤ë´ë²è¤Ç¤Ï¡¢Æ»»Þ¡õÆ£¸¶¤¬¡È¸«¼è¤ê¿Þ¡É¡¢À¾Èª¡õÂç¶¶¤¬¡È¤µ¤ä¹á¡É¡¢Ä¹Èø¡õÂçÀ¾¤¬¡È¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡É¤Î¥Í¥¿¤ò´°¥³¥Ô¡£
¡¡À¾Èª¤Ï¡Ö¸µ¡¹ËÍ¤Ï¶³Ê¿¤È¤ä¤ëÍ½Äê¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÞî±¡ÊÂç¶¶¤¬¡Ëº£Æü³Ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£´°àú¤Ç¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£¥Í¥¿¹ç¤ï¤»1»þ´Ö¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢30Ê¬¤°¤é¤¤¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤È¡¢Âç¶¶¤Ï¡Ö¤Þ¤¢ÇÐÍ¥¤â¤Í¡¢¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£
¡¡Âç¶¶¤ÏÂ³¤±¤Æ¡Öº£²ó¤Ï¡¢µÞ¤¤ç¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤ÑÂç¤Á¤ã¤ó¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤é¤ì¤Ø¤ó¤·¡¢¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¤Î´°¥³¥Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤µ¤ä¹á¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÆÏ¤±¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼èºà¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â°ì½ï¤ËÎý½¬¤·¤è¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿Ä¹Èø¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¡£¤ê¤å¤Á¤§Àá¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¤È¡¢ÂçÀ¾¤â¡Ö¥Æ¥ó¥Ý¤¬Â®¤¤Ì¡ºÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2¿Í¤Ç¤¹¤°µ¤»ý¤Á¤â¹çÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÉ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÌ¡ºÍ¤ÎÎý½¬¤È¤«¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå°ÊÍè¤Ç¡£¡ÊÆ£¸¶¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¹¤´¤¤¤Í¤ó¤±¤É¤Ê¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ß¡Ë¤¹¤´¤¤¥¨¥â¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤â¤Ê¤ë¤·¡¢¤·¤«¤â¥Æ¥ìÄ«ËÜ¼Ò¤ä¤«¤é¡¢¤Ê¤ó¤«¤Á¤ç¤Ã¤È¡ØM¡¾1¡Ù½Ð¤ó¤Î¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æµ¤¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¤ä¤ëµ¤¤ò¤ß¤Ê¤®¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
