¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤ÎÌó7Ç¯¤Ö¤êÍèÆü¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡¢ÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È¡¡ÍÄ¾¯´ü¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤É¡ÄÁÇ´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬ºòÇ¯¡¢Ìó7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÍèÆü¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ø2024 ¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó FANMEETING ¡È¥½¥¸¥å¥ó¥·¡Ê»þ¡Ë¡É¡Ù¤¬¡¢Prime Video¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ö´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¡õ¥¨¥ó¥¿¥áChannel K¡×¤ÇÇÛ¿®¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î¾Ð´é¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó
¡¡¥Ñ¥¯¡¦¥ß¥Ë¥ç¥ó¤È¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡¢¥Ä¥ó¥Ç¥ì¸æÁâ»Ê¡ßÉÒÏÓÈë½ñ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¶»¥¥å¥ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¥¥àÈë½ñ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡¢¤Ê¤¼¡©¡Ù¤äÆüËÜ¤Ç¤â¥ê¥á¥¤¥¯¤µ¤ìÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀÄË²÷¤ÊÉü½²¡õ¥µ¥¯¥»¥¹·à¡ØÍüÂÙ±¡¥¯¥é¥¹¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â³Î¤«¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë´Ú¹ñÇÐÍ¥¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡£
¡¡º£·î7Æü¤«¤éPrime Video¤Ë¤ÆÆüËÜÆÈÀêÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡ØÌÀÆü¤Ï¤¤Ã¤È¡Ù¤Ç¤â¼ç±é¤ò¾þ¤ë¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤¬¡¢ºòÇ¯8·î¡¢¤ª¤è¤½7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÍèÆü¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿±ÇÁü¤¬½éÅÐ¾ì¡£
¡¡Ìó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹ë²Ú¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¡¢¡È¥½¥¸¥å¥ó¤Î»×¤¤½Ð¡É¤ÈÂê¤·¤¿¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤ÎÍÄ¾¯´ü¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬²áµî¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¿»þ´Ö¤¬¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤«¡¢¤É¤ó¤Ê³¹¤Ç¤É¤ó¤ÊÉ÷¤Ë°é¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¶¦Í¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ËÜ¿Í¤Î»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤¿¤³¤Î´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³Ø¹»¤äÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¸ø±à¡¢¤è¤¯¹Ô¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ò¼«¿È¤¬¼ÂºÝ¤Ë½ä¤ë±ÇÁü¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë°ÊÁ°¤ÎÈà¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÁÇ´é¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â´¶È¥¢¥ë¥Ð¥à¤äÍÄÃÕ±à»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤ÈÆ±¤¸É½¾ð¤ä¥Ý¡¼¥º¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤ä¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ØËâ½÷¤ÎÎø°¦¡Ù¤Ç½é¤á¤Æ»²²Ã¤·¤¿OST¡ÖYou're In My Heart¡×¤òÈäÏª¤·¡¢´Å¤¤²ÎÀ¼¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï½Ð±éºî¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ï´®¤é¤Ê¤¤¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëK¤Ç¤Ï¡Ø¥É¥ê¡¼¥à¥Ï¥¤2¡Ù¤ä¡Ø¶â¤è½Ð¤Æ¤³¤¤¡¢¥³¥ó¥³¥ó¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó½Ð±éºî¤òÂ¿¿ôÇÛ¿®Ãæ¡£
