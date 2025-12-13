¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡¦»³ËÜÎ¤ºÚ¡Ê31¡Ë¡¢¥Ð¥êÅç¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡Ö¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¸µTBS¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë»³ËÜÎ¤ºÚ¡Ê31¡Ë¤¬¡¢¥Ð¥êÅç¤Ç¿åÃå»Ñ¤òÈäÏª¡£¡Ö¥¹¥Æ¥¤¹¤®¤Æ¸ÀÍÕ¤ò¼º¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥á¥Á¥ã¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÎ¤ºÚ¤Î²áµî¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç¤Î¿åÃå»Ñ
¡¡»³ËÜ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤ÇÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤òÈ¯¿®¡£2025Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¥Ð¥êÅç¤òËþµÊ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£12·î4Æü¤Î¹¹¿·¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥êÅç¤òºÆ¤ÓË¬¤ì¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£
¿åÃå¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤òÈäÏª
¡¡11Æü¤Ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥Ð¥êÎ¹¹Ô¤Ï¡¢3¤Ä¥Û¥Æ¥ë¤ò²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£3Çñ¤º¤Ã¤È¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âË°¤¤º¡¢ËÜÅö¤ËÌþ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¿åÃå¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤¹¤ë»Ñ¤ä¡¢¥×¡¼¥ë¤ÇÊ¿±Ë¤®¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤Ê¤É¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö±Ë¤¤¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÎ¤ºÚ¤µ¤ó¤Î¿åÃå»Ñ¤¬¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë