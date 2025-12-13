39ºÐ¡¦¼Ó±É»Ò¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯¥É¥ì¥¹»Ñ¸ø³«¡¡¡Ö¤ªÈ©¤¬¥Ä¥ä¥Ä¥ä¡×¡ÖÂ©¤òÆÝ¤à¤Û¤ÉåºÎï¡×¡Ö²¿²ó¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¡×¤ÈÈ¿¶Á
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¼Â¶È²È¤Î¼Ó±É»Ò¡Ê39¡Ë¤¬¡¢13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£´ÔÎñ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìë·Ê¤òÇØ¤Ë¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖÂ©¤òÆÝ¤à¤Û¤ÉåºÎï¡×¥Ç¥³¥ë¥Æµ±¤¯¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¼Ó±É»Ò
¡¡¼Ó±É»Ò¤ÏÅê¹Æ¤Ç¡ÖºòÌë¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¿¤Î´ÔÎñ¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤È¤È¤â¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤ÎÌë·Ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢Íî¤ÁÃå¤¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ²¿²ó¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ªÈ©¤¬¥Ä¥ä¥Ä¥ä¤ÇÉ½¾ð¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª´é¤â¡¢¤ªÈ©¤â¡¢É½¾ð¤â¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢ÌÜÀþ¤â¡¢½êºî¤â¤¼¡¼¤ó¤Ö¥¹¥Æ¥¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Æ²¿²ó¤â¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÂ©¤òÆÝ¤à¤Û¤ÉåºÎï¡Á¡×¤Ê¤ÉÀä»¿¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
