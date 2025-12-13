ÈÄ³À¤¢¤º¤µ¡¢¸µ¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡£¡Ö½ý¤Ä¤¯¤«¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤±¤É¡×¡½¡½¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÊó
Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2024Ç¯4·î8Æü¡¡µ»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
2007Ç¯11·î¡¢°ì¿Í¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤¬²Ú¡¹¤·¤¯AV¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¸µ¡¦·ÝÇ½¿Í¤Î¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿ÈÄ³À¤¢¤º¤µ¤µ¤ó¤Ï¡¢Ìó5Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤Î¸å¤ËAV¤ò°úÂà¤·¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Èà½÷¤Ï¸½ºß¡¢°ì»ù¤ÎÊì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤È¤·¤ÆAV¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡È²áµî¡É¤â¡¢Êì¤È¤·¤Æ»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡Èº£¡É¤â¡¢À¤´Ö¤Ë±£¤¹¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢AV¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î½÷À¤¬¡ÈÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤·¤Æ¤Î¹¬¤»¤ÏÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡É¤È¤¤¤¦¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢ÈÄ³À¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥°úÂà¸å¤Î¿ÍÀ¸¡¢°ì¿Í¤ÎÊì¿Æ¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÀ¸¤Êý¡É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢¡AV¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤é¡Ö´°Á´¤Ë¡ÈÎ¢¤ÎÀ¤³¦¤Î½»¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×
--2004Ç¯¤Ë¡Ø½µ´©¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¼çºÅ¤ÎÀ©¥³¥ì¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¡¢ÍâÇ¯¤è¤ê¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤½¤Î¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤ÇAV¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¡ØAV¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Ê¤¤¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤¬³Ý¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¤á¤¿¸å¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÅìµþ¤Î¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤ì¤ÏÇä¤ì¤Ê¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¤¢¤ë¤¢¤ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ë»þ¤À¤±ÃÏ¸µ¤Î¿·³ã¤«¤éÄÌ¤¤¤ÇÅìµþ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡×
--AV½Ð±é¤ËÂÐ¤·¤ÆÄñ¹³´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¡©
¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£»ä¤Ï¤½¤Îº¢¤Ï¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¤ÊÂ¸ºß¤À¤È¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´°Á´¤Ë¡ÈÎ¢¤ÎÀ¤³¦¤Î½»¿Í¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤Ë¤Ï´ªÅö¤µ¤ì¡¢¿ÆÀÌ¤Ë¤âÆóÅÙ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢Îø°¦¤â·ëº§¤â¤Ç¤¤º¡¢¡ÈÉáÄÌ¤Î½÷¤Î»Ò¤È¤·¤Æ¤Î¹¬¤»¤Ï°ìÀÚÄü¤á¤ë³Ð¸ç¡É¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡×
--¤½¤³¤Þ¤Ç»×¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢µÕ¤Ë¤è¤¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î°Õ»×¤ò¸Ç¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡Ö¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¢·è°Õ¤¹¤ë¤Î¤òµÞ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÏÃ¤¬½Ð¤¿»þ¤Ë¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ø18ºÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ù¤ÈÌÃÂÇ¤Æ¤ë¤«¤É¤¦¤«¥®¥ê¥®¥ê¤Î»þ´ü¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤ß¤¿¤¤¤Ê»Å»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÆ´¤ì¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬Â¾¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÀµÄ¾¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¢¡¢²¿¤â¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤ë¤è¤ê¤Ï¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡×
¢¡ÆÍÁ³¤Î°úÂà»þ¡¢¤¹¤Ç¤ËÇ¥¿±5¥ö·î¡Ö»º¤Þ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
--¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤Ï½çÄ´¤Ë¿Íµ¤¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
¡Ö¤¿¤À¡¢¸½¾ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈ¿¹³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¿åÃå¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤À¤È»×¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥Ì¡¼¥É»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¡ØÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬¼¡¡¹¤Ë¹ß¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡£
»ä¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Þ¤ÀAV¡á¿¿¤Ã¹õ¤Ê¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëDVD¤È¤¤¤¦²ø¤·¤µËþÅÀ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£ºîÉÊ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë´é¤ÏºÜ¤Ã¤Æ¤ë¤·²¿¤À¤«¥¥é¥¥é¤À¤·¡¢¤½¤Îµó¶ç¤Ë¤â¤È¤â¤È¡Ø¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÏNG¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥ì¥ó¥¿¥ëDVD¤Î²ñ¼Ò¤Î°Î¤¤¿Í¤¬°§»¢¤ËÍè¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤Ê¤ó¤Ç!?¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×
--¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢º£¤Î»þÂå¤Ç¤Ï´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¤Ê¤ä¤Ä¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£
¡Ö17Ç¯Á°¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£Åö»þ¤Ï·ÀÌó½ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸ýÌóÂ«¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅö»þºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤¬´°Á´¤Ë»ä¤Ë¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤Ë¾¡¼ê¤ËOK¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸å¤ËÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
--2010Ç¯¤Ë°ìÅÙAV°úÂà¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢2012Ç¯¤ËÉüµ¢¡£¤·¤«¤·2015Ç¯º¢¤Ë¡¢ºÆ¤ÓÆÍÁ³¤Î°úÂà¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤â¤·¤ä¤³¤Î»þ¡Ä¡Ä¡©
¡Ö¤ª»¡¤·¤ÎÄÌ¤ê¡¢Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤º¤Ë»£±Æ¸½¾ì¤Ë¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë5¥õ·î¤¯¤é¤¤¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢»Å»ö¤ÏÁ´¤Æ¥Ð¥é¥·¡Ê¥¥ã¥ó¥»¥ë¡Ë¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
