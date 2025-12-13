¡Ö¼¡¤Ï¤¦¤Á¤«¤Ê¤È´üÂÔ¤Ï¤¢¤ë¡×¤Ä¤¯¤Ð¡¦¹âÎðÉ×ÉØ»¦¿Í»ö·ï¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯8Ç¯¡¡°äÂ²¡¦·Ù»¡¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡Ì¾¸Å²°¼çÉØ»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤òÇ°Æ¬¤Ë
°ñ¾ë¸©¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Î½»Âð¤Ç¹âÎð¤ÎÉ×ÉØ¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ï¡¢Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯8Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤ç¤¦¡Ê13Æü¡Ë¡¢°äÂ²¤Ê¤É¤¬¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ï2017Ç¯12·î30Æü¤«¤éÍâÇ¯¤Î¸µÆü¤Ë¤«¤±¡¢¤Ä¤¯¤Ð»ÔÅìÊ¿ÄÍ¤Î½»Âð¤Ç¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤à¾®ÎÓ¹§°ì¤µ¤ó¡ÊÅö»þ77¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÍÈ»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ67¡Ë¤¬»¦³²¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Î¤Ù1Ëü3200¿Í¤òÆ°°÷¤·ÁÜºº¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ö·ï¤Î²ò·è¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ö·ï¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯8Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢°äÂ²¤È·Ù»¡¤¬¤¤ç¤¦¡¢¤Ä¤¯¤Ð»ÔÆâ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
»¦³²¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¤ÎÄ¹ÃË¡¦¾È¹¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Ê¤¬¤¯Ì¤²ò·è¤À¤Ã¤¿Ì¾¸Å²°»ÔÀ¾¶è¤Î¼çÉØ»¦¿Í»ö·ï¤ÎÍÆµ¿¼Ô¤¬º£Ç¯10·î¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢»ö·ï²ò·è¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î¾¿Æ¤ò»¦³²¤µ¤ì¤¿¾®ÎÓ¾È¹¬¤µ¤ó
¡Ö¤³¤Î´Ö¤ÎÌ¾¸Å²°¤Î»ö·ï¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢¼¡¤Ï¤¦¤Á¤«¤Ê¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾¯¤·¤Ç¤â²¿¤«¤ï¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾ðÊóÄó¶¡¤Î¤Û¤É¡¢µ¹¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡×
¾ðÊóÄó¶¡¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©·Ù¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥ê¡¼¥À¥¤¥ä¥ë
0120-144-559
¥á¡¼¥ë
keikeisou@pref.ibaraki.lg.jp