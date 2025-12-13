¡ÖÈô¹Ôµ¡¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÍî¤Á¤¿¡ª¡×ÄÆÍî¤ÇÁö¹Ô¼Ö¤¬´¬¤Åº¤¨¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¡Ä¼ÖÂçÇË¤â´ñÀ×Åª¤ËÁÐÊýÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ê¤·¡¡¥¢¥á¥ê¥«
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Ë¤¢¤ë¹âÂ®Æ»Ï©¾å¤ËÈô¹Ôµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¡¢¼Ö¤¬´¬¤Åº¤¨¤Ë¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬¥«¥á¥é¤ËÂª¤¨¤é¤ì¤¿¡£¹¬¤¤Èô¹Ôµ¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿1¿Í¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¸Î¸å¤Ë¤ÏÆ»Ï©¤¬°ìÉôÊÄº¿¤µ¤ì¡¢Åö¶É¤¬¸¶°ø¤òÄ´ººÃæ¤À¡£
Èô¹Ôµ¡¡ÈÄÆÍî¡É¹âÂ®Æ»Ï©Áö¤ë¼Ö¤ËÄ¾·â
¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥í¥ê¥À½£¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î½Ö´Ö¤À¡£
ÌÜ·â¼Ô¤Ï¡ÖÈô¹Ôµ¡¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤ËÍî¤Á¤¿¡ª¡×¤ÈÆ°ÍÉ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ÇÀ¼¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
ÄÆÍî¤·¤¿µ¡ÂÎ¤ÎÂ¦ÌÌ¤¬¤Ò¤·¤ã¤²¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤µ¤é¤ËÆ»Ï©¤Ë¤Ï¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥ä¤âÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ï¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ø¤³¤ß¡¢¸åÊýÉôÊ¬¤ÏÂçÇË¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Å¾¼ê¤ÏÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¾×ÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö±¿Å¾¤Î½÷À¤±¤¬
¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿57ºÐ¤Î½÷À¤¬¤±¤¬¤ò¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢µ¡Æâ¤Ë¤¤¤¿2¿Í¤Ï´ñÀ×Åª¤ËÌµ»ö¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤ÎÂÐ±þ¤Î¤¿¤á¡¢¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¼ÖÀþ¤¬ÊÄº¿¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¸½ÃÏÅö¶É¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 12·î11ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë