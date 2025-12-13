¥×¥ì¥ß¥¢Àª¤¬19ºÐFW¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤ËÇ®»ëÀþ¡Ä¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤ÏÌó183²¯±ß¤òÍ×µá¡©
¡¡¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½FW¥ä¥ó¡¦¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤ËÂ¿¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥É¥¤¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2006Ç¯11·î14Æü¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¸½ºß19ºÐ¤Î¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤Ï¿ÈÄ¹180¥»¥ó¥Á¥á¡¼¥È¥ë¤Î±¦Íø¤¤Î¥¦¥£¥ó¥¬¡¼¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤Ç¤¢¤ëDME¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤«¤éº£Ç¯¤Î1·î¤Ë¥ì¥¬¥Í¥¹¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ë²ÃÆþ¸å¡¢º£Ç¯7·î¤Ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥ÈÀï¡Ê¢þ6¡Ý0¡Ë¤Ç¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï16»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢7¥´¡¼¥ë4¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î³èÌö¤«¤éÁá¤¯¤â¥Ç¥£¥ª¥Þ¥ó¥Ç¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤é´Ø¿´¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤Î¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥×¥ì¥Ã¥Æ¥ó¥Ù¥ë¥¯µ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ç¤â¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤éÇ®»ëÀþ¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ä¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ê¤ÉÂ¾¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¥¯¥é¥Ö¤«¤éÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤È¤Î¸½¹Ô·ÀÌó¤¬2030Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤âÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¤É¤Î¥¯¥é¥Ö¤È¤â¶ñÂÎÅª¤Ê¸ò¾Ä¤ä¿ÊÅ¸¤·¤¿ÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ï¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Íè²Æ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï°ÜÀÒ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤È¤·¤Æ¤Ï1²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó183²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤¹¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤ÏÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
