º£°æÍã¡¡ÎÁÍý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Öµí¤¹¤¸2»þ´Ö¼Ñ¹þ¤ó¤À¤ê¡×¡¡¾±»ÊÃÒ½Õ¤ÏÁêÀ¿´ÇÛ¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ß¥¥Æ¥£¤Ï¡Ä¡×
¡¡²Î¼ê¤Îº£°æÍã¡Ê44¡Ë¤¬¡¢13ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍËÁ°11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢»äÀ¸³è¤ä¶á¶·¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ËÜÈþµ®¡¢¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¾±»ÊÃÒ½ÕÉ×ºÊ¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤ò·Þ¤¨¤ÆÎÁÍý¤È¥È¡¼¥¯¤ò³Ú¤·¤àÈÖÁÈ¡£º£°æ¤Ï¡ÖÎÁÍý¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡ÖÆÀ°ÕÎÁÍý¤Ï¥Ñ¥¹¥¿¤È¤«¡¢¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤È¤«¡×¤È¡¢¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤ò¾Ò²ð¡£Ç¼Æ¦¥Ñ¥¹¥¿¤Î¼Ì¿¿¤ä¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¡Öµí¤¹¤¸¤ò2»þ´Ö¡¢¼Ñ¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¾±»Ê¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î¥ß¥¥Æ¥£¤Ï¡¢¤³¤À¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¡Ä¡×¤È¡¢ÁêÀ¤Î°¤µ¤ò¿´ÇÛ¡£º£°æ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ß¤½½Á¤ÏÂ¨¶½¤Çºî¤ê¤Þ¤¹¤è¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤òÆþ¤ì¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
¡¡ÎÁÍý¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤½½Á¤òºî¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£°æ¡£¡Öº£¡¢¸ºÎÌ¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½µ3¡¢2»þ´Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ä»þ´Ö¤¢¤ì¤Ð1»þ´Ö±Ë¤°¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¾±»Ê¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤¤¤¤ÂÎ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Ë«¤á¤é¤ì¤¿¾±»Ê¤Ï¡ÖÃ¦¤°¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¤«¡©º£¡×¤È¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤ÇÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£