¡ÚÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡Û¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¡¡°ìµ¤¤ËÆÍ¤È´¤±½Å¾Þ½éV¡¡µÜÅ°»Õ¤ÏÌó11Ç¯¤Ö¤ê½Å¾ÞÀ©ÇÆ
¡¡G3¡ÖÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡×¤Ï3ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¡Ê²´5¡áµÜ¡¢Éã¥Ï¡¼¥Ä¥¯¥é¥¤¡Ë¤¬³°¤«¤é°ìµ¤¤ËÆÍ¤È´¤±¤Æ1Ãå¡£½é¤Î½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°È¾å¤Î¸ÅÀîµÈÍÎ¡Ê48¡Ë¤Ïº£Ç¯¤Î¿·³ãÂç¾ÞÅµ¡Ê¥·¥ê¥¦¥¹¥³¥ë¥È¡Ë°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£Ç¯2²óÌÜ¡¢ÄÌ»»13²óÌÜ¤Î½Å¾Þ¾¡¤Á¡£´ÉÍý¤¹¤ëµÜÅ°»Õ¡Ê65¡Ë¤Ï2014Ç¯¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¡Ê¥³¥Ñ¥Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ë°ÊÍè¡¢Ìó11Ç¯8¥«·î¤Ö¤ê13²óÌÜ¤Î½Å¾ÞV¡£ÃæÆü¿·Ê¹ÇÕÀ©ÇÆ¤Ï11Ç¯¡Ê¥³¥¹¥â¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡Ë°ÊÍè2²óÌÜ¡£
¡¡2Ãå¤Ë7ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥ì¥Ã¥É¥Ð¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¢É¡º¹¤Î3Ãå¤Ë5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¸¥å¡¼¥ó¥Æ¥¤¥¯¤¬Æþ¤ê3Ï¢Ã±¡ã8¡ä¡ã7¡ä¡ã3¡ä¤Ï5Ëü5460±ß¡Ê166ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¿¥¤¥à¤Ï7Ãå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦ÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡¡1965Ç¯¤Ë4ºÐ°Ê¾å¤Î¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¡ÖÃæÆüÇÕ¡×¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¡¢Íâ66Ç¯¤Ë¸½¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡£ÁÏÀßÅö½é¤Î¥À¡¼¥È1800¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é70Ç¯¤Ë¼Ç1800¥á¡¼¥È¥ë¡¢2006Ç¯¤«¤é¤Ï¼Ç2000¥á¡¼¥È¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³«ºÅ»þ´ü¤Ï´öÅÙ¤«¤ÎÊÑ¹¹¤ò·Ð¤Æ¡¢17Ç¯¤«¤éÊë¤ì¤Î³«ºÅ¤ËÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£