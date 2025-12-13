ÂÔË¾¤Î¾º³Ê¡ÄÀéÍÕ¡¦¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¡ÖJ1´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Æñ¤·¤¤»þ´Ö¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥é¥Ö¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡×
¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬¡¢2009Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ëJ1¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡13Æü¤ÎÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î1ÅÀ¤Ç¼ê¤Ë´À°®¤ë¹¶ËÉ¤òÀ©¤·¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ä¤¤¤ËJ1¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤òÎ¨¤¤¤ë¾®ÎÓ·Ä¹Ô´ÆÆÄ¤ÏÆÁÅçÀï¸å¡¢¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈè¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£¡Ö¸åÈ¾ÆÁÅç¤µ¤ó¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÁ°¤Ë¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥·¥å¡¼¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¢¤Î¥´¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤µ¤é¤ËÆñ¤·¤¤¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤Ç¡Ø¸åÈ¾Áê¼ê¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¼ã´³²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç´¤ê¶¯¤¯¼éÈ÷¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¥È¥é¥¤¤·¤Æ¤¤¿¡£1Ç¯ÌÜ¡¢2Ç¯ÌÜ¤ò·Ð¤ÆºÇ¸å¤Ë¼Â¤ò·ë¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤º¤Ë¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡Ö½à·è¾¡¡¢·è¾¡¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊýÃ£¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¿¿¤Ã²«¿§¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡ÄºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈËÜµòÃÏ¡Ø¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤Ç³®²Î¤ò¾å¤²¤¿¾®ÎÓ´ÆÆÄ¡£¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¡¢¶ìÆñ¤Î»þ´ü¤ò¶¦¤Ë¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤È¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Ø¤ÎËü¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡Ö¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÆñ¤·¤¤»þ´Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¥³¥í¥Ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤«¡¢Æñ¤·¤¤»þ¤Ë¿Í´Ö¤Ã¤Æ²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥³¥í¥ÊÌÀ¤±¤Ç¤¹¤°¤ËÍè¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼«Ê¬¤Î²ñ¼Ò¼«¿È¤¬¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¤â¥¸¥§¥Õ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢¾®ÎÓ´ÆÆÄ¤Ï¤³¤³ºÇ¶áÀéÍÕ¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£J1¤ÎÉñÂæ¤Ï°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤Ì¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤³3Ç¯¤Ç¿·¤·¤¯¥Õ¥¯¥¢¥ê¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£°ìÈÖ´ò¤·¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢º£¥¸¥§¥Õ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼¤¬ÌÌÇò¤¤¤«¤é¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎÁª¼ê¤¬³Ê¹¥¤¤¤¤¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤«¡¢º£¤Î¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤¤¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤«¡¢ÍýÍ³¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¯»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ç¤â¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î3Ç¯´Ö¡¢¤ª¤½¤é¤¯2²ó¤Ë1²ó¤Ï¾¡¤Á»î¹ç¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¡¢ÍèÇ¯J1¹Ô¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æñ¤·¤¤»þ´Ö¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¯¥é¥Ö¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤è¤ê¥¸¥§¥Õ¤ò°¦¤¹¤ë³§¤µ¤ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³§¤µ¤ó¤òÁý¤ä¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ÈJ1¤ÇÀäÂÐÀï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌÜÉ¸¤Ïº£¸å¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È³§¤µ¤ó¤È¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¡¢ÍèÇ¯°Ê¹ß¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¥¯¥é¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£¤âºÇ¹â¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢³§¤µ¤ó¤È´î¤Ó¹ç¤¤¤¿¤¤¤·¡¢¤Ç¤â¤â¤¦¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¹Ô¤Ã¤¿¤é¤Þ¤¿ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë¤º¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦É÷¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¹¬¤»¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤½¤ì¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×
