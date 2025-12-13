17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ËÉñ¤¤Ìá¤ëÀéÍÕ¡¢16Ç¯´Ö²á¤´¤·¤¿J2¤Ç¤ÎÀï¤¤¤ÎµÏ¿
¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿2025ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤òÁê¼ê¤Ë1¡¼0¤Ç¾¡Íø¤·¡¢¹ß³Ê¸å½é¤È¤Ê¤ë¾º³Ê¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤¤¤Ë¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ1993Ç¯¤ÎJ¥ê¡¼¥°ÁÏÀß»þ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É»Ô¸¶¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¤Ê¤«¤Ê¤«·ë²Ì¤¬»Ä¤»¤Ê¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢2001Ç¯¤Ë¥º¥Ç¥ó¥³¡¦¥Ù¥ë¥Ç¥Ë¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤Î²¼¤ÇJ1¤ÇºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ë3°Ì¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤È¡¢2003Ç¯¤Ë¤Ï¸å¤ËÆüËÜÂåÉ½¤âÎ¨¤¤¤¿¥¤¥Ó¥Á¥ã¡¦¥ª¥·¥à´ÆÆÄ¤Î²¼¤Ç¤â3°Ì¤Ëµ±¤¯¤³¤È¤Ë¡£2005Ç¯¡¢2006Ç¯¤Ë¤Ï¥Ê¥Ó¥¹¥³¥«¥Ã¥×¡Ê¸½¡§YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×¡Ë¤òÏ¢ÇÆ¤·¤¿¤¬¡¢2009Ç¯¤ÎJ1¤ÇºÇ²¼°Ì¤È¤Ê¤êJ2¤Ë¹ß³Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¶ìÀá16Ç¯¡£¹ß³Ê¸å¤ÎJ1¾º³Ê¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤ÏºÇÄ¹µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢6ÅÙÌÜ¤Î¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÄÏ¤ó¤À¾º³Ê¤ÎÀÚÉä¡£ÀéÍÕ¤Î16Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ëJ2¤Ç¤ÎÀï¤¤¤È¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÎÀ®ÀÓ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¢£J2¥·¡¼¥º¥óÊÌÀ®ÀÓ
2010Ç¯¡§4°Ì¡¡18¾¡7Ê¬¤±11ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ61
´ÆÆÄ¡§¹¾¿¬ÆÆÉ§
2011Ç¯¡§6°Ì¡¡16¾¡10Ê¬¤±12ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ58
´ÆÆÄ¡§¥É¥ï¥¤¥È¡¦¥í¡¼¥Ç¥ô¥§¡¼¥Ø¥¹¢ª¿À¸ÍÀ¶Íº
2012Ç¯¡§5°Ì¡¡21¾¡9Ê¬¤±12ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ72
´ÆÆÄ¡§ÌÚ»³Î´Ç·
2013Ç¯¡§5°Ì¡¡18¾¡12Ê¬¤±12ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ66
´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ½ß
2014Ç¯¡§3°Ì¡¡18¾¡14Ê¬¤±10ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ68
´ÆÆÄ¡§ÎëÌÚ½ß¢ªÀÆÆ£ÏÂÉ× (Âå¹Ô)¢ª´ØÄÍÎ´
2015Ç¯¡§9°Ì¡¡15¾¡12Ê¬¤±15ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ57
´ÆÆÄ¡§´ØÄÍÎ´
2016Ç¯¡§11°Ì¡¡13¾¡14Ê¬¤±15ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ53
´ÆÆÄ¡§´ØÄÍÎ´¢ªÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø
2017Ç¯¡§6°Ì¡¡20¾¡8Ê¬¤±14ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ68
´ÆÆÄ¡§¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë
2018Ç¯¡§14°Ì¡¡16¾¡7Ê¬¤±19ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ55
´ÆÆÄ¡§¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë
2019Ç¯¡§17°Ì¡¡10¾¡13Ê¬¤±19ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ43
´ÆÆÄ¡§¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¨¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë¢ª¹¾¿¬ÆÆÉ§
2020Ç¯¡§14°Ì¡¡15¾¡8Ê¬¤±19ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ53
´ÆÆÄ¡§Õú¾½ßå
2021Ç¯¡§8°Ì¡¡17¾¡15Ê¬¤±10ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ66
´ÆÆÄ¡§Õú¾½ßå
2022Ç¯¡§10°Ì¡¡17¾¡10Ê¬¤±15ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ61
´ÆÆÄ¡§Õú¾½ßå
2023Ç¯¡§6°Ì¡¡19¾¡10Ê¬¤±13ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ67
´ÆÆÄ¡§¾®ÎÓ·Ä¹Ô
2024Ç¯¡§7°Ì¡¡19¾¡4Ê¬¤±15ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ61
´ÆÆÄ¡§¾®ÎÓ·Ä¹Ô
2025Ç¯¡§3°Ì¡¡20¾¡9Ê¬¤±9ÇÔ¡¡¾¡¤ÁÅÀ69
´ÆÆÄ¡§¾®ÎÓ·Ä¹Ô
¢£J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·ë²Ì
¡Ú2012Ç¯¡Û
½à·è¾¡ vs ²£ÉÍFC¡Ê¢þ 4¡¼0¡Ë
·è¾¡ vsÂçÊ¬¥È¥ê¥Ë¡¼¥¿¡Ê¡ß 1¡¼0¡Ë
¡Ú2013Ç¯¡Û
½à·è¾¡ vs ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ê¢¤ 1¡¼1¡Ë
¢¨¥ì¥®¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤êÇÔÂà
¡Ú2014Ç¯¡Û
·è¾¡ vs ¥â¥ó¥Æ¥Ç¥£¥ª»³·Á¡Ê¡ß 0¡¼1¡Ë
¡Ú2017Ç¯¡Û
½à·è¾¡ vs Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡Ê¡ß 4¡¼2¡Ë
¡Ú2023Ç¯¡Û
½à·è¾¡ vs Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡Ê¡ß 2¡¼1¡Ë
¡Ú2025Ç¯¡Û
½à·è¾¡ vs RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¡Ê¢þ 4¡¼3¡Ë
·è¾¡ vs ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¡Ê¢þ 1¡¼0¡Ë
