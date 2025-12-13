¥Þ¥Ä¥³¡Ö»à¤Ì¤Þ¤Ç¡×´Ó¤¯Àµ·î¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡¡1¿Í¤Ç¤â2¸ÄÃíÊ¸¡Ö10·î¤Ï¤¢¤ì¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Þ¥Ä¥³¡¦¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¡Ê53¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Îbay¡¡fm¡Ö¥·¥ó¡¦¥é¥¸¥ª-¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥¹¥¿¤Ï¡¢¤«¤¯¸ì¤ê¤¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸å4¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Àµ·î¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤ÏÉ¬¤º¤ª¤»¤Á¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¤Î¡£ÀÎ¤Î¡¢¤ªÅ¹¤¬Á´ÉôÊÄ¤Þ¤Ã¤Á¤ã¤Æ¤¿»þÂå¤ÎÀµ·î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¶âÍË¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÍ§¶á¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ä¥³¡£
¡¡º£¸å¤â¤½¤Î¡È¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¡É¤ò´Ó¤¯¤è¤¦¤Ç¡Ö1¿Í¤Ê¤Î¤ËÉ¬¤º¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¤ª¤»¤Á¤òÍê¤ó¤Ç3Æü¤°¤é¤¤¤«¤±¤Æ¡Ê¿©¤Ù¤ë¡Ë¡£¤½¤Î3Æü¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤ÈÆ±¤¸¤Ë²á¤´¤¹¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¤ë¡£¾®Ê¢¤¬¶õ¤¤¤Æ¤â¶á½ê¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤«ÀäÂÐ¹Ô¤«¤Ê¤¤¤Ç¡¢²È¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ë¤«¤ä¤ê²á¤´¤¹3Æü´Ö¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÀäÂÐ¤ä¤ë¤Î¡£º£Ç¯¤âÍèÇ¯¤â¡¢»à¤Ì¤Þ¤Ç¤½¤ì¤ò¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤Æ¤É¤ó¤Ê¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤ò·è¤á¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¡Ö10·î¤°¤é¤¤¤Ï¤¢¤ì¤ò¸«¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤Î¡£Á´¥Ç¥Ñ¡¼¥È¤ÈÁ´¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÁ´Éô¼è¤ê´ó¤»¤Æ¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¤È¤«¤âÁ´Éô¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¡Ö°ì½ï¤ä¡×¤ÈÍ§¶á¡£¡ÖºÇ¸å¤É¤¦¤¤¤¦·è¤á¼ê¤ÇÁª¤ó¤Ç¤ë¡©ËèÇ¯ÌõÊ¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤è¡£5¸Ä¤°¤é¤¤ÃíÊ¸¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¤Ç¡¢2¸Ä¤ÏÍê¤ó¤¸¤ã¤¦¡¢1¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤ª¤»¤ÁÃÌµÄ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÁÛÄê¤Ç¤ä¤ë¤Î¡¢¤ªÀµ·î¤À¤±¤Ï¡£ÀÎ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡×¤ÈÉÔÊØ¤Ç¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡È¾¼ÏÂ¤ÎÀµ·î¡É¤ò²û¤«¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀäÂÐ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡¢ÀäÂÐ½ÐÁ°¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤Ã¤Æ·è¤á¤Æ¡¢Âç¤ß¤½¤«¤«¤é4Æü¤°¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ì¤Ç²á¤´¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£