ÀéÍÕ¤¬Èá´ê¤ÎJ1¾º³Ê¡ª¡¡Íèµ¨¤Ï2005Ç¯°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¸½Â¸¤¹¤ë¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤¬J1¥ê¡¼¥°¤Ë½¸·ë

¡¡¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤¬ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025¤òÀ©¤·¡¢2009Ç¯°ÊÍè17Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¤ØÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿J1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ·è¾¡¤ÇÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤Î1ÆÀÅÀ¤ò¼é¤êÈ´¤¤¤Æ1¡Ý0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¡¢J¥ê¡¼¥°È¯Â»þ¤«¤é²ÃÌÁ¤¹¤ë¸½Â¸¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤¬¡¢2005Ç¯°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤ËJ1¥ê¡¼¥°¤Ë½¸·ë¤¹¤ë¡£¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¡¢±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢Åìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¡ÊÅö»þ ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£Àîºê¡Ë¡¢²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹¡ÊÅö»þ ²£ÉÍ¥Þ¥ê¥Î¥¹¡Ë¡¢À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¢Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¡ÊÅö»þ Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¥¨¥¤¥È¡Ë¡¢¥¬¥ó¥ÐÂçºå¡¢¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¹Åç¡¢¤½¤·¤ÆÀéÍÕ¤Î9¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢Íèµ¨¤ÏÆüËÜºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤·¤Î¤®¤òºï¤ê¹ç¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢J¥ê¡¼¥°¤Ï½©½ÕÀ©°Ê¹ß¤ËÈ¼¤¤¡¢ÍèÇ¯2·î¤«¤é¤ÏÆÃÊÌÂç²ñ¡¦ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤ò¼Â»Ü¡£ÃÏ°è¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Ï10¥¯¥é¥Ö¤º¤ÄÅì¡¦À¾2¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀéÍÕÂÐGÂçºå¤äÀéÍÕÂÐ¹Åç¤Ê¤É¤Ï¥ê¡¼¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÐÀï¤·¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÍèÇ¯8·î¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡ª
¸åÈ¾¤Î¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤òÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤Æ
¤Ä¤¤¤ËÀéÍÕ¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡ª
¸«»ö¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é
¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹ ¥¸¥å¥Ë¥ª ÃÍÀé¶â¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ🔥
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ ·è¾¡
🆚ÀéÍÕ¡ßÆÁÅç
