¡ÚÂîµåWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¡Û¾¾Åç¡õÄ¥ËÜÈþ¤Î¡È¤½¤é¤ß¤ï¡É¥Ú¥¢¡¡À¤³¦ºÇ¶¯¥Ú¥¢¤ËÄ©Àï¤â½à·è¾¡ÇÔÂà
¡¡¹á¹Á¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¥·¥ê¡¼¥º¡¦WTT¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô·èÄêÀï¤È¤Ê¤ëWTT¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ï13Æü¡¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¾¾Åçµ±¶õ¡Ê18¡áÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢Ä¥ËÜÈþÏÂ¡Ê17¡áÆ±¡Ë¥Ú¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤Î²¦Á¿¶Ö¡¢Â¹±Ïèµ¤ÎºÇ¶¯¥Ú¥¢¤Ë0¡½3¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡12Æü¤ÎÂè3Àï¤Ç¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥Ú¥¢¤ò²¼¤·¡¢½à·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡È¤½¤é¤ß¤ï¡É¥Ú¥¢¡£10Âå¥³¥ó¥Ó¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÃË½÷¤È¤âÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤ÎÃæ¹ñ¥Ú¥¢¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡Âè1¥²¡¼¥à¤ÏÃæÈ×¤Þ¤Ç¸ß³Ñ¤ÎÅ¸³«¤â½ªÈ×¤Ë²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Æ6¡½11¡£Âè2¥²¡¼¥à¤Ï2¡½0¤«¤é5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤ï¤ì8¡½11¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿¡£
¡¡¸å¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Âè3¥²¡¼¥à¤Ï¡¢4¡½7¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥¿¥¤¥à¥¢¥¦¥È¡£ÅÚÉ¶ºÝ¤«¤é¤ÎµÕÅ¾¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢ÎÏµÚ¤Ð¤º¡¢4¡½11¤ÇÍî¤È¤·¡¢ÇÔÂà¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£