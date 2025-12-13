ÀéÍÕ¤¬17Ç¯¤Ö¤êJ1Éüµ¢¡ª¡¡¼éÀª¤ÎÃæ¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¤¬Âç»Å»ö¡Ä6ÅÙÌÜ¤Î¾º³ÊPO¤Ç¤Ä¤¤¤ËÈá´êÀ®½¢
¡¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2025·è¾¡¤¬13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¤ÈÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡ÀéÍÕ¤Ï½à·è¾¡¤ÇRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë3ÆÀÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢2009Ç¯°ÊÍè¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëÆÁÅç¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ°ú¤Ê¬¤±¡¢¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤ÎÆÃ¸¢¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£·ø¼é¤òÉð´ï¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·ü¤±¤Æ¡¢Å¨ÃÏ¡Ø¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾¡¢ÀéÍÕ¤Ïº¸±¦¤«¤é²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤ë¥Ü¡¼¥ë¤ò¼¡¡¹¤Ë¥´¡¼¥ëÁ°¤ØÁ÷¤ê¹þ¤ß¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤ÎÆÁÅç¤âÀéÍÕ¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¾ìÌÌ¤ò²¿ÅÙ¤«À¸¤ß½Ð¤·¤¿¤¬¥´¡¼¥ë¤ÏÃ¥¤¨¤º¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç±¿Ì¿¤Î»Ä¤ê45Ê¬¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤¬É¬¿Ü¤ÎÆÁÅç¤¬¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀéÍÕ¤Î¼ã¸¶ÃÒºÈ¤äÅÄ¸ýÂÙ»Î¤Ë·èÄêµ¡¤òÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ë¤â¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÞÕ¿È¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï69Ê¬¡¢¼éÀª¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¤Î°ìº¹¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤éüâ¶¶°íÚð¤¬ÀäÌ¯¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬¤¦¤Þ¤¯Áê¼êDF¤ÎÁ°¤ËÂÎ¤òÆþ¤ì¤ÆÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¸«»ö¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤¿ÀéÍÕ¤¬ÎäÀÅ¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢ÀéÍÕ¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£6ÅÙÌÜ¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÄÏ¤ó¤À¾º³Ê¤ÎÀÚÉä¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤È2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¸½Â¸¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤¬¡¢2005Ç¯°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ø½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¡1¡Ý0¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡69Ê¬¡¡¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡ÊÀéÍÕ¡Ë
¡¡ÀéÍÕ¤Ï½à·è¾¡¤ÇRBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã¤Ë3ÆÀÅÀ¤òÀè¹Ô¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¤Æ¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¡£Àª¤¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢2009Ç¯°ÊÍè¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÂÐ¤¹¤ëÆÁÅç¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ°ú¤Ê¬¤±¡¢¾å°Ì¥¯¥é¥Ö¤ÎÆÃ¸¢¤Ç·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¡£·ø¼é¤òÉð´ï¤Ë5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·ü¤±¤Æ¡¢Å¨ÃÏ¡Ø¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ù¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¸åÈ¾¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¤¬É¬¿Ü¤ÎÆÁÅç¤¬¥®¥¢¤ò¾å¤²¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ÀéÍÕ¤Î¼ã¸¶ÃÒºÈ¤äÅÄ¸ýÂÙ»Î¤Ë·èÄêµ¡¤òÁË¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¥È¥Ë¡¼¡¦¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¤Ë¤â¥Ó¥Ã¥°¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÞÕ¿È¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Î¶Ñ¹Õ¤¬ÇË¤ì¤¿¤Î¤Ï69Ê¬¡¢¼éÀª¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÀéÍÕ¤Î°ìº¹¤·¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼êÁ°¤«¤éüâ¶¶°íÚð¤¬ÀäÌ¯¤Î¥¯¥í¥¹¤ò¶¡µë¡£¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬¤¦¤Þ¤¯Áê¼êDF¤ÎÁ°¤ËÂÎ¤òÆþ¤ì¤ÆÆ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¸«»ö¥´¡¼¥ë±¦¶ù¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤¿ÀéÍÕ¤¬ÎäÀÅ¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡¢ÀéÍÕ¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤ÎJ1Éüµ¢¤ò·è¤á¤¿¡£6ÅÙÌÜ¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç¤Ä¤¤¤ËÄÏ¤ó¤À¾º³Ê¤ÎÀÚÉä¡£ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°¤È2026¡Ý27¥·¡¼¥º¥ó¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢¸½Â¸¥¯¥é¥Ö¤Ë¤è¤ë¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë10¡É¤¬¡¢2005Ç¯°ÊÍè21Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤Ø½¸·ë¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ¡¡1¡Ý0¡¡ÆÁÅç¥ô¥©¥ë¥Æ¥£¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
1¡Ý0¡¡69Ê¬¡¡¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¡ÊÀéÍÕ¡Ë
¡Ú¥´¡¼¥ëÆ°²è¡Û¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥ª¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÀèÀ©ÃÆ¡ª
17Ç¯¤Ö¤êJ1¾º³Ê¤ØÂç¤¤¯Á°¿Ê🙌— DAZN Japan (@DAZN_JPN) December 13, 2025
¸åÈ¾¤Î¶ì¤·¤¤»þ´Ö¤òÂÑ¤¨¤ËÂÑ¤¨¤Æ
¤Ä¤¤¤ËÀéÍÕ¤¬¶Ñ¹Õ¤òÇË¤Ã¤¿¡ª
¸«»ö¤Ê¥µ¥¤¥É¥Á¥§¥ó¥¸¤«¤é
¥«¥ë¥ê¡¼¥Ë¥ç¥¹ ¥¸¥å¥Ë¥ª ÃÍÀé¶â¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°ÃÆ🔥
🏆ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ ·è¾¡
🆚ÀéÍÕ¡ßÆÁÅç
🆓#DAZN ÌµÎÁ¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®
⏩https://t.co/j7mADVKRBJ#J¥ê¡¼¥° #¤À¤Ã¤¿¤éDAZN pic.twitter.com/JEv0opdtAx