¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤¬13Æü¡¢109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤Î¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐ¾ì¡£¼«¿È¤¬±é¤¸¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¾®°ë·òÆó¤ÎÌ¾¤¼¤ê¤Õ¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¡¤¡¤¡¤¹¤Ã!!¡×¤òÌó16Ç¯¤Ö¤ê¤ËÀ¸ÈäÏª¤·¡¢´ÑµÒ¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢12Æü¤è¤êÌ¾¸Å²°»ÔÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡ÖÂè1²ó¤¢¤¤¤Á¡¦¤Ê¤´¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊANIAFF¡Ë¡×¤ÎÆÃÊÌ´ë²è¡ÖºÙÅÄ¼éÆÃ½¸¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¤ä¡ØONE PIECE THE MOVIE ¥ª¥Þ¥Ä¥êÃË¼ß¤ÈÈëÌ©¤ÎÅç¡Ù¤Ê¤É¡¢½é´üºîÉÊ´Þ¤àºÙÅÄ´ÆÆÄ¤ÎÁ´·à¾ìºîÉÊ¤¬°ìµó¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¸áÁ°10»þ¤«¤é¤Î¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¾å±Ç²ó¤ÏËþÀÊ¤ÎÀ¹¶·¡£¾å±Ç¸å¤Ë¤ÏºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¹ðÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿ÀÌÚ¤¬²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¸½¤ì¤ë¤È¡¢¾ìÆâ¤Ï¤Ò¤È¤¤ïÂç¤¤ÊÇï¼ê¤È´¿À¼¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤â¤Î¤¹¤´¤¯µ×¤·¤Ö¤ê¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Í¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¿ÀÌÚ¤¬¡Ö¤â¤¦32ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ì¥³Åö»þ¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¡¢16ºÐ¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£2ÇÜ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç±þ¤¸¤ë¤È¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤âÅö»þ¤Î¿ð¡¹¤·¤µ¤äÁÇÅ¨¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ï¡¢º£¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¤¿¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦·òÆóÌò¤Ë¿ÀÌÚ¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö·òÆó¤ÏÃÎÅª¤ÇÁ¡ºÙ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¤Á¤ç¤¦¤ÉÀ¼ÊÑ¤ï¤êÄ¾¸å¤À¤Ã¤¿¿ÀÌÚ¤¯¤ó¤ÎÀ¼¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤Ì¥ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Öº£¤â¤¢¤Îº¢¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Î»¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÀÌÚ¤â¡Ö¤¢¤Îº¢¤Ï¹â¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò¤·¤¿¤¤»þ´ü¤Ç¤·¤¿¡£½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¸½¾ì¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢½ã¿è¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤ò²û¤«¤·¤ó¤À¡£
¡¡¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ÀÌÚ¤Ï¡Ö¸½¼ÂÀ¤³¦¤ÈOZ¤ÎÀ¤³¦¡Ê²¾ÁÛÀ¤³¦¡Ë¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤Î±é¤¸Ê¬¤±¤¬ºÙ¤ä¤«¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â´¶Æ°¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤Î»ëÅÀ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿ÀÌÚ¤¬32ºÐ¤Ë¤·¤Æ·ÝÎò30Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È±þ¤¸¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½ã¿è¤Ë¡È¤ª¼Çµï¤¬¹¥¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤±¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¼þ°Ï¤ÎÊý¡¹¤ä¡¢½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë½õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¬¤à¤·¤ã¤é¤ËÁö¤êÂ³¤±¤Æ¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð30Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î½ªÈ×¤Ç¤Ï¡¢¡Öº£Æü¤ÏÆÍÁ³¤ª¼ÙËâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤òÄ¹¤¯°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¡¢´ÑµÒ¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¤â¡¢´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¡Ø¥µ¥Þ¡¼¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Æ¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¤ÇÌ¾¤¼¤ê¤Õ¡Ö¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¡¤¡¤¡¤¹¤Ã!!¡×¤òÁ´ÎÏ¤ÇºÆ¸½¡£´ÑµÒ¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ºÙÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤ÇºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Î»þ¤ÎÀ¼¤¬¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²è¤ò°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬¡¢º£¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¸ì¤ê¡¢¡Ö±Ç²è¤ÏÉÔ»×µÄ¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Ç¯·î¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤âºîÉÊ¤È°ì½ï¤ËÀ¸¤Â³¤±¤ë¡£º£Æü¤³¤Î»þ´Ö¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿³§¤µ¤ó¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
