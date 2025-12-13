¥í¡¼¥Þ¤«¤éFW¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹¡©¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó»Ø´ø´±¡ÖÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤¬¡¢¥í¡¼¥Þ¤Ë¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥¨¥ô¥¡¥ó¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹²ÄÇ½À¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£12Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥«¥¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß21ºÐ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Î¥Ü¥Ø¥ß¥¢¥ó¥º¤Ë¤Æ14ºÐ¤Ç¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ê¡¢2021Ç¯1·î¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤·¡¢2022Ç¯1·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¸ø¼°Àï10ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯4·î¤ËÂ¼ó¤Î¤¸¤óÂÓ¤òÂ»½ý¤¹¤ë¥±¥¬¤òÉé¤¦¤È¡¢¤½¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤Ã¤Æ2024¡Ý25¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1ÆÀÅÀ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Æ±¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ï¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤·¡¢8»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º£²Æ¤Ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ËÌá¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î¤Ë4000Ëü¥Ý¥ó¥É¡ÊÌó83²¯±ß¡Ë¤È¸«¤é¤ì¤ëÇã¤¤¼è¤ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¿ï¤·¤¿¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Ç¥í¡¼¥Þ¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï15»î¹ç½Ð¾ì¤Ç3¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ç¤Ïº£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿19ºÐ¤ÎU¡Ý21¥®¥ê¥·¥ãÂåÉ½FW¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥Î¥¹¡¦¥Ä¥£¥Þ¥¹¤¬Á°½½»ú¤¸¤óÂÓÃÇÎö¤Çº£µ¨ÀäË¾¤Î¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢ÂåÌò¤Î³ÍÆÀ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó¤ò¸Æ¤ÓÌá¤¹²ÄÇ½À¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥óÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¥Ò¥å¥ë¥Ä¥§¥é¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¨¥ô¥¡¥ó¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Èà¤Ï¾ï¤ËÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¸Æ¤ÓÌá¤·¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤À¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ê2¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡ËºòÆü¤ÎÈà¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤ÏËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Èà¤¬ÁªÂò»è¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡×
