¡Ú´ÚÎ®¡ÛÆüËÜ¿Í£´¿ÍÁÈK¡ÝPOP¥°¥ë¡¼¥×¡Öcosmosy¡×Google25¿Íµ¤¸¡º÷¸ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó
ÆüËÜ¿Í4¿ÍÁÈ¤ÎK¡ÝPOP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öcosmosy¡Ê¥³¥¹¥â¥·¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢À¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£Google¤Î¡Ö25Ç¯¿Íµ¤¸¡º÷¸ì¡×¤Î°ìÉôÌç¤ËÌ¾¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥¤¥ë¥¬¥ó¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¡ÖGoogle¤Î¡Ø25Ç¯¿Íµ¤¸¡º÷¸ì¡Ù¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï13Æü¡Ö½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï12Æü¡¢cosmosy¤Ï¥°¡¼¥°¥ë¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ø2025º£Ç¯¤Î¸¡º÷¸ì¡Ù¤Î¡Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¿Íµ¤¸¡º÷¸ì¡§K¡ÝPOP¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÙÉôÌç¤ËÌ¾Á°¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼1Ç¯¤âÎ©¤¿¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤¬¡¢Ì¾Êí¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢cosmosy¤Ë¸þ¤±¤¿Á´À¤³¦¤Î²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇúÈ¯Åª¤Ê´Ø¿´¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
cosmosy¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î31Æü¤Ë¡Özigy¡ázigy¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¡¢º£Ç¯2·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¿·¶Ê¡Özigy¡ázigy¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£4·î¤Ë¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖLucky¡áOne¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¡¢18¡Á19ºÐ¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥Ð¡¼4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢´Ú¹ñ¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ëÂ¿¸À¸ì²Î»ì¤È¡¢K¡ÝPOP¥·¥¹¥Æ¥à¤ò·ë¹ç¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ò³«¤¤¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Àè·î28Æü¤Ë¤Ï¡ÖPhysics¡ÁÊªÍýÅª¤Ê¡Á¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢³èÈ¯¤Ê³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÍèÇ¯3·î¤Ë¤Ï2ËçÌÜEP¡Öof the world¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
cosmosy¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤òÄÌ¤¸¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼½éÇ¯ÅÙ¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»ØÉ¸¤ÇÍ°ÕµÁ¤ÊÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¸÷±É¡£Á÷¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø¿´¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢26Ç¯¤Ë¤Ï¤è¤ê°ìÁØ³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿À¤³¦´Ñ¤È²»³Ú¤Ç¤ª»Ç¤¤¤¹¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤ÇÂ¿¤¯¤Î´üÂÔ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£