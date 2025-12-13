ºÊ¼¼°æÍ¤·î»á¤«¤é¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¡×¤ÎÊÆ»³Î´°ì»á¡Öº¸ÍÍ¤Ê¤é¡×»ß¤á¤º¡Ö¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×°ìÉôÀâÌÀ
ºî²È¤Î¼¼°æÍ¤·î»á¡Ê55¡Ë¤¬11Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¶ÛµÞÆþ±¡¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»à¤Ë¤«¤±¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢É×¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¡Ê58¡Ë¤Ë¡Ö¤â¤¦Î¥º§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É×¤ÎÊÆ»³»á¤Ï8Æü»þÅÀ¤Ç¡Ö¼ê½Ñ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢Ëã¿ì¤«¤é¤â³Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¢¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´¿´ÇÛÄº¤¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼¼°æ»á¤Î¸½¾õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¼¼°æ»á¤Ï11Æü¸á¸å7»þ54Ê¬¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»à¤Ë¤«¤±¤¿¤ó¤è¡£¤¢¤È¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤Æ¡£º£¡¢Æ¬¡¢Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È3Æü¤Ö¤ê¤Ë¥Ý¥¹¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÊÆ»³»á¤Ë¤è¤ëÉÂ¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿Åö³º¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£¼ê½Ñ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÊ¤Ï¹³À¸ºÞ¤¬¼ïÎàÊÑ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤¼¤«¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Ç®¤â½Ð¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤Î¤ËÉ×¤ÏËèÆü¡¢³°¤È¤Î·ö²Þ¤Ë¤¢¤±¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£¤â¤¦Î¥º§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È»°¤¯¤À¤êÈ¾¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ»³»á¤¬Ï¢Æü¡¢X¾å¤Ç°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÊÆ»³»á¤Ï¼¼°æ»á¤Î¡ÖÎ¥º§¥Ý¥¹¥È¡×¸å¤Ë¤â°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò·ÑÂ³¡£Æ±Æü¸á¸å9»þ42Ê¬¤Ë¤Ï¡ÖÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤È¡¢ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤»ö¤Î¥³¥¹¥È¤òÈæ³Ó¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥³¥¹¥È¤À¤±¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£º¸ÍÍ¤Ê¤é¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£ÊÆ»³»á¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëºÝ¤ÎÄê·¿¶ç¡Öº¸ÍÍ¤Ê¤é¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡Öº¸ÍÍ¤Ê¤é¡×¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£12Æü¸á¸å6»þ49Ê¬¤Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë±þÅú¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤ò¡¢³ú¤ß¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤«·ö²Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤âº¤¤ê¤Þ¤¹¡£º¸ÍÍ¤Ê¤é¡×¤È°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ËÊÖ¿®¡£¡ÖÎ´°ì¡ÄºòÆü¸À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡©¡¡¤·¤ç¤¦¤âÌµ¤¤¥ì¥¹¥Ð¼¤á¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¡Ä¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÎ©·û¤Î¼ÁÌä¤¬¤·¤ç¤¦¤âÌµ¤µ²á¤®¤ÆÈá¤·¤¤¤ó¤À¤è¡£Íê¤à¤«¤é¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ò¸«½¬¤Ã¤ÆÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤È¤Î°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ç¡¢Á´¤¯¥Ð¥È¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖ¿®¡£13Æü¸áÁ°5»þ¤Ë¤â°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ö¤³¤¦¸À¤¦¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¿Í¤Ç¤Ê¤·¡£º¸ÍÍ¤Ê¤é¡×¤ÈÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¤Î¼¼°æ»á¤Ï13Æü¸á¸å3»þ»þÅÀ¤Ç¿·µ¬¥Ý¥¹¥È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼¼°æ»á¤Ï6Æü¡ÖºòÈÕ¡¢ÌÀ¤±Êý¤«¤é·ìÇ¢¡£¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¿§¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤êÇØÃæ¤ÈÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Æ¤µ¡×¤ÈÂÎÄ´°²½¤ò¹ðÇò¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÉÂ±¡³«¤¯»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê°ì½Ö¡¢µßµÞ¼Ö¤â¹Í¤¨¤¿¡Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈµßµÞÈÂÁ÷°ìÊâ¼êÁ°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ëö¡¢¼õ¤±¤¿¿ÇÃÇ¤¬¡Ö¡ØÇ¢´É·ëÀÐ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ8Æü¤Ë¡ÖÂç¤¤¤ÉÂ±¡¤Ë¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¢´É·ëÀÐ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½¼ÅÅ¤·¤Æ¡¢Ëã¿ì¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤éÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£