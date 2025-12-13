¡Ú£Í£Ì£Â¡Ûà¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Å±Âàá¡Ö¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È£±£°Ç¯£µ£¶£±²¯±ß¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¡×¤ÈÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢
¡¡£Æ£Á»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥Ö¥ê¡¼¥Á¥ã¡¼¡¦¥ì¥Ý¡¼¥È¡Ù¤Ï£±£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£³Æü¡Ë¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È£±£°Ç¯Áí³Û£³²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£¶£±²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤ÏËÜÌ¿»ë¤µ¤ì¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬Ä¹´ü·ÀÌó¤Ë±þ¤¸¤ºÅ±Âà¤·¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ºÇÍÎÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¤·¤¿¤Î¤¬º£¥ª¥Õ¤Î£Æ£ÁÀïÀþ¤ÇÂç¤¤ÊÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Åì¤ÎÌ¾Ìç¤À¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥±¥ê¡¼µ¼Ô¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤¬º£¥ª¥Õ¡¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤È£±£°Ç¯Áí³Û£³²¯£¶£°£°£°Ëü¥É¥ë¤ÎÂç·¿·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¤À¤í¤¦¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶½Ì£¿¼¤¤¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Èà¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥·¡¼¥º¥ó£¸£±»î¹ç¤ò¥×¥ì¡¼¤¹¤ì¤Ð³èÌö¤·¤½¤¦¤À¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ï£Æ£Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤È¤ÎºÆ·ÀÌó¤Ë¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¡¦¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï½ªÎ»¡£Æ±µ¼Ô¤Ï¡ÖÈà¡Ê¥¿¥Ã¥«¡¼¡Ë¤Ï¤ª¤½¤é¤¯º¸Íã¤Ë°Ü¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬±¦Íã¤Ë¡¢¥°¥ê¥·¥ã¥à¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¼éÈ÷¤Î¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤òÁÀ¤¦¤À¤í¤¦¡×¤È¤â»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤âÍÎÏ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡£