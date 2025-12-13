¾¾ÈøÍ³Èþ»Ò¥¢¥Ê¡¡ÅÄºê»ËÏº»á¤ËÄê¿ôºï¸ºÌäÂê¤Ç¤Þ¤¿¤âÄ¾µå¼ÁÌä¡Ö¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¾¾ÈøÍ³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤¬£±£³Æü¡¢¡Ö¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡¡¥µ¥¿¥Ç¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢º£½µ¤âÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤Ë¸·¤·¤¤¼ÁÌä¤òÍá¤Ó¤»¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï°Ý¿·¤¬·Ç¤²¤ë½°±¡µÄ°÷Äê¿ôºï¸ºË¡°Æ¤¬º£¹ñ²ñ¤Ç¤ÎÀ®Î©¤Ï¸·¤·¤¤¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÆüËÜ¤Î°Ý¿·¤Î²ñ¤Î¸µÀ¯Ä´²ñÄ¹¤Ç¸µ»²±¡µÄ°÷¤Î²»´îÂ¿½Ù»á¤¬µÄ°÷²ñ´Û¤Ç¡¢»×¤¤¤¬¤±¤ºÂçÊª¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤«¤éÄê¿ôºï¸º¤Ë´Ø¤¹¤ëÈ¯¸À¤òÊ¹¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡²»´îÂ¿»á¤¬Ë¹»Ò¤òÈï¤ê¡¢»äÉþ¤ÇµÄ°÷²ñ´Û¤Î¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂçÊª¤ÎµÄ°÷¤µ¤ó¤¬£²¿Í¤Ç¾è¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡£ËÍ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤º²ñÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØµÄ°÷Äê¿ôºï¸ºÂçÊÑ¤Ç¤¹¤Í¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤é¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥¢¥ì¤Ï½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤À¤«¤é¡Ù¤È¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤ÇËÍ¤Ï¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ç¡¢¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂçÊªµÄ°÷¤µ¤ó¤¬ËÜ²»¤òÏ³¤é¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏºÇ½é¤«¤é¥ä¥ëµ¤¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÄË´¶¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡£Í£Ã¤Î¾¾ÈøÍ³Èþ»Ò¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤Æ²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤¤¤«¤±¤ë¤È²»´îÂ¿»á¤Ï¡Ö²ù¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¿Í¤¬¤¤¤ë¾ì¤Ç¡Ø¥¢¥ì¤Ï½Ð¤¹¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤À¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤³¤È¤¬ÏÆ¤¬´Å¤¤¤È¤â¸À¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢»ä¤â¥¬¥Ã¥«¥ê¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄºê»ËÏº»á¤¬¡Ö²»´îÂ¿¤µ¤ó¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤«¤ì¤¿Êý¤Ï¶²¤é¤¯ËÍ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤ëÊý¤Ç¡Ä¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤È¾¾Èø¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤É¤Ê¤¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÄ¾µå¼ÁÌä¡£ÅÄºê»á¤Ï¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¡ÖÀ¯¼£²þ³×ËÜÉô¤ÎÃæ¿´¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤¿Êý¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤È¤áÌò¤Î£±¿Í¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ç¤¹¡£½½Ê¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Î¤¬Àº°ìÇÕ¡£¡¡
¡¡¾¾Èø¥¢¥Ê¤ÏÀè½µ£¶Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤â¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¡Ö²ñ¹çÈñ¡×¤È¤·¤ÆÀ¯¼£»ñ¶â¤«¤é»Ù½Ð¤·¤¿¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿ÅÄºê»á¤ò¼ÁÌäÀÕ¤á¤Ë¤·¡¢¥¿¥¸¥¿¥¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
