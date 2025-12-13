3ºÐ¾åÇÐÍ¥¤È·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¸òºÝÃæ¤Î¾¯½÷»þÂå¡¦¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢Ä¾É®¤Î¼ê»æ¸ø³«¡ÖÍî¤ÁÃå¤¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¡×
ÇÐÍ¥¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤È¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¾¯½÷»þÂå¤Î¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤¬Ç®°¦¤òÇ§¤á¤¿¤Ê¤«¡¢Ä¾É®¤Î¼ê»æ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¿§µ¤ÇúÈ¯¡×¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¢¡ÈÂçÃÀ²á¤®¤ë¡É¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë»Ñ
12·î13Æü¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤Ë¡Ö»ä¤Ï¸½ºß¡¢¹¥°Õ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¢¤ëÊý¤È·ëº§¤òÁ°Äó¤Ë¿¿·õ¤Ê¸òºÝ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ç´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿»ëÀþ¤Ç¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤ò¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤¹¡×¤È¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤È¤ÎÇ®°¦¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¶ñÂÎÅª¤ÊÆüÄø¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å½ÅÍ×¤Ê·èÄê¤¬¤µ¤ì¤¿¤é¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¿¿¤ÃÀè¤ËÄ¾ÀÜÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢»ä¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¤»ëÀþ¤Ç¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¾ì½ê¤ÇºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤¹»Ñ¤Ç²¸¤ËÊó¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤ÏDisney+¥É¥é¥Þ¡Ø¥µ¥à¥·¥¯¤ª¤¸¤µ¤ó¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥Ô¥ç¥ó¡¦¥è¥Ï¥ó¤È¸òºÝÃæ¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼ ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥¢¥á¥ê¥«¹ñÀÒ¤Ç¡¢ËÜÌ¾¤ÏStephanie Young Hwang¡Ê´Ú¹ñÌ¾¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¦¥ß¥è¥ó¡Ë¡£2007Ç¯¤Ë¾¯½÷»þÂå¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥É¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¡£¶áÇ¯¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤òµòÅÀ¤È¤·¡¢Tiffany Young¡Ê¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥ä¥ó¥°¡Ë¤ÎÌ¾¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¡¢È´·²¤Î¥«¥ê¥¹¥ÞÀ¤ò¸Ø¤ë°ìÊý¤Ç±¿Æ°²»ÃÔ¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢¥×¥íÌîµå¤Î»Ïµå¼°¤ÇÅÁÀâ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¥Î¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£