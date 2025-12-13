ATEEZ¡Ê25Ç¯9·î»£±Æ¡Ë

¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ATEEZ¡Ê¥¨¥¤¥Æ¥£¡¼¥º¡Ë¤Î¡ÖIn Your Fantasy¡×¤¬¡¢±Ñ¹ñ²»³ÚÀìÌç¥Þ¥¬¥¸¥óNME¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025¥Ù¥¹¥ÈK¡ÝPOP¥½¥ó¥°25¡ÊTHE 25 BEST K¡ÝPOP SONGS OF 2025¡Ë¡×¤Ç8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

NME¤Ï10Æü¡ÖIn Your Fantasy¤Ï¡¢ATEEZ¤Î¤â¤¦1¤Ä¤Î´é¤ò°ú¤­¾å¤²¤ë¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎºÇ¤â°Å¤¤ÍßË¾¤ò»É·ã¤¹¤ë°ÕÃÏ°­¤Ç¤Ô¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¡¢¤½¤·¤ÆÌ¥ÏÇÅª¤Êµ·¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£

Â³¤±¤Æ¡ÖATEEZ¤Ï¡¢É½¸þ¤­¤Ë¤Ï¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎ®¤ì¤ò´°Á´¤Ë¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£