¡Ú´ÚÎ®¡ÛATEEZ¡ÖIn Your Fantasy¡×±Ñ²»³Ú»ï¥Ù¥¹¥ÈK¡ÝPOP¤Ç£¸°Ì
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×ATEEZ¡Ê¥¨¥¤¥Æ¥£¡¼¥º¡Ë¤Î¡ÖIn Your Fantasy¡×¤¬¡¢±Ñ¹ñ²»³ÚÀìÌç¥Þ¥¬¥¸¥óNME¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025¥Ù¥¹¥ÈK¡ÝPOP¥½¥ó¥°25¡ÊTHE 25 BEST K¡ÝPOP SONGS OF 2025¡Ë¡×¤Ç8°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
NME¤Ï10Æü¡ÖIn Your Fantasy¤Ï¡¢ATEEZ¤Î¤â¤¦1¤Ä¤Î´é¤ò°ú¤¾å¤²¤ë¡£¥ê¥¹¥Ê¡¼¤ÎºÇ¤â°Å¤¤ÍßË¾¤ò»É·ã¤¹¤ë°ÕÃÏ°¤Ç¤Ô¤ê¤Ã¤È¤·¤¿¡¢¤½¤·¤ÆÌ¥ÏÇÅª¤Êµ·¼°¤Î¤è¤¦¤Ê¶Ê¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖATEEZ¤Ï¡¢É½¸þ¤¤Ë¤Ï¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¼Â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎ®¤ì¤ò´°Á´¤Ë¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£