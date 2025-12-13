¸¶ÅÄâÃ¿Í´ÆÆÄ¤¬ÅÔÆâÉÂ±¡¤Ç»àµî¡¢76ºÐ¡¡¸åÆü¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñÍ½Äê¡¡µÓËÜ²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢É¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö
¡Ö¥¯¥é¥¤¥Þ¡¼¥º¡¦¥Ï¥¤¡×¡ÖÆüËÜ¤Î¤¤¤Á¤Ð¤óÄ¹¤¤Æü¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¸¶ÅÄâÃ¿Í¡Ê¤Ï¤é¤À¡¦¤Þ¤µ¤È¡Ë¤µ¤ó¤¬8Æü¸áÁ°0»þ39Ê¬¡¢ÅÔÆâÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£76ºÐ¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¶ÈÌ³Äó·È¤¹¤ë»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ëë¾Êó¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£¸Î¿Í¤Î°ä»Ö¤Ë¤è¤ê¡¢Áòµ·¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¦Í½Äê¡¢¾ÜºÙ¤ÏÌ¤Äê¤À¤¬¡¢¸åÆü¤Ë¡Ö¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¡×¤ò³«ºÅÃ×¤¹Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÁÓ¼ç¤ÏºÊ¤Î¿ðÊæ¡Ê¤ß¤º¤Û¡Ë¤µ¤ó¡£
¸¶ÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢µÓËÜ²È¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¢¾®Àâ²È¡¢ÇÐÍ¥¡¢±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤¿¡£ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¤Ç¡¢79Ç¯¡Ö¤µ¤é¤Ð±Ç²è¤ÎÍ§¤è¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥µ¥Þ¡¼¡×´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£95Ç¯¤Î¡ÖKAMIKAZE TAXI¡×¤Ç¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ô¥¡¥ì¥ó¥·¥¨¥ó¥ÌËÁ¸±±Ç²èº×¤Ç½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£12Ç¯¡Ö¤ï¤¬Êì¤Îµ¡×¤Ï¥â¥ó¥È¥ê¥ª¡¼¥ëÀ¤³¦±Ç²èº×¿³ºº°÷ÆÃÊÌ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼õ¾Þ¡£¤Û¤«¡¢¡Ö¶âÍ»Éå¿ªÎóÅç¡¡¼öÇû¡×¡Ö¶î¹þ¤ß½÷¤È¶î½Ð¤·ÃË¡×¡Ö´Ø¥±¸¶¡×¡Ö¸¡»¡Â¦¤Îºá¿Í¡×¡ÖÇ³¤¨¤è·õ¡×¡Ö¥Ø¥ë¥É¥Ã¥°¥¹¡×¡ÖBAD LANDS¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î´ÆÆÄºî¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡£03Ç¯¡Ö¥é¥¹¥È¥µ¥à¥é¥¤¡×¤Ë¤ÏÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â½Ð±é¤·¤¿¡£