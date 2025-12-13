¡Ö¤ª´ê¤¤¡¢°ú¤¼è¤Ã¤Æ¡Ä¡×Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤«¤éµß¤ï¤ì¤¿Ç¤¬½Ð»º¡¡¥Ù¥ó¥¬¥ë¤Î·ì¤ò°ú¤¯»ÒÇ¤ÏÄ¶¥Ó¥Ã¥°¤Ë¡ª ·»Äï¤ÈÊâ¤ó¤À11Ç¯
º£¤«¤é11Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡¢À¸¸å¤Þ¤â¤Ê¤¤·»ÄïÇ¡Ö¤«¤ë¤Ó¡×¤µ¤ó¤È¡Ö¤Ï¤é¤ß¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢Â¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤Î¸½¾ì¤«¤é·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿¿ÆÇ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£X¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦¤Ù¤¸¤¿¤ê¤¢¤ó¡£¤µ¤ó¡Ê@nyan6niku¡Ë¤¬¤Õ¤¿¤ê¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤À20ºÐ¤Î¤È¤¡£·üÌ¿¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤ò¤¹¤ëÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶öÁ³¤Î°ìÃ×¡ª¡© Î©ÇÉ¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿2É¤¤¬¡ÈÌæ¾Ï¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¥ß¥é¥¯¥ë¥Ý¡¼¥º
¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¡Ä Â¿Æ¬»ô°é¸½¾ì¤Î»´¾õ
Åö»þ¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ï¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¤Î¥Ú¥Ã¥ÈÍÑÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢¾ïÏ¢¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤«¤é¡ÖÇ¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È²¿ÅÙ¤â¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊì¤Ï¹Í¤¨¤¿Ëö¡¢ÃË¤Î»Ò¤È½÷¤Î»Ò¡¢2É¤¤ÎÀ®Ç¤ò¾ù¤ê¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤ªÂð¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÇ¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿Æ¬»ô°éÊø²õ¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¡¼¡¼¡£µîÀª¤äÈòÇ¥¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»ô°é¤·¡¢¼«Á³ÈË¿£¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¼ê¤ËÉé¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¸«¤«¤Í¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÊì¤Ï½Ã°å¤µ¤ó¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÇ¤ÎµîÀª¡¦ÈòÇ¥¼ê½Ñ¤ò½ª¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤Î¤âÂ«¤Î´Ö¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤¿Ç¤¬Ç¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö6É¤¤Î»ÒÇ¤ò½Ð»º¡£À®Ä¹¤·¤ÆÊâ¤±¤ë¤³¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÊìÇ¤Ï¤¢¤Þ¤ê°é»ù¤ò¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢ÉãÇ¤¬»ÒÇ¤ò¤«¤ï¤¤¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£4É¤¤Î»ÒÇ¤Ï¿ÆÀÌ¤Î½õ¤±¤ò¤«¤ê¤ÆÎ¤¿Æ¤µ¤ó¤Î¤â¤È¤Ø¡£»Ä¤Ã¤¿2É¤¤Î»ÒÇ¤Î°ú¤¼è¤êÀè¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
ÊìÇ¤È¤ÎÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬Ë§¤·¤¯¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤ò¸«¤«¤Í¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢2É¤¤ò¼Â²È¤«¤é·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£¤½¤ì¤¬¡¢À¸¸å1¥«·îÈ¾¤Û¤É¤Î¤«¤ë¤Ó¤µ¤ó¤È¤Ï¤é¤ß¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥ó¥¬¥ë¤Î·ì¶Ú¤¬Ç¡¼Â¤Ë¡Ä ¥Ó¥Ã¥°¤Ë°é¤Ã¤¿·»Äï
¤«¤ë¤Ó¤µ¤ó¤È¤Ï¤é¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Þ¤ÀÂÎ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤Þ¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î»ÒÇ°é¤Æ¤ÎÆü¡¹¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÓ®ÆýÉÓ¤ÇÇÍÑ¥ß¥ë¥¯¤ò°û¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤ÆÎ¥Æý´ü¤ËÆþ¤ê¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¥Õ¡¼¥É¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¡¼¥É¤ò¤Õ¤ä¤«¤·¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡£À¸¸å3¥«·î¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¥É¥é¥¤¥Õ¡¼¥É¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÀ®Ä¹¤·¡¢¤è¤¯·»Äï¥±¥ó¥«¤â¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£À¸¸å6¥«·î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ½Å4¡Á5kg¤òÄ¶¤¨¤ë¤Û¤ÉÎ©ÇÉ¤ÊÂÎ¤Ë¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤Ë¤Ï¥Ù¥ó¥¬¥ë¤Î·ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È¡¢¤É¤Á¤é¤âÃË¤Î»Ò¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢¤«¤Ê¤êÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¤³¤Îº¢¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ë¤Ï¿´»Ä¤ê¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÖÅö»þ¤Î»ä¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¯¡¢Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤âÀõ¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ®½Å¤Ê»ÒÇ»þÂå¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤í¤¤¤í¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¸å²ù¤Ë¤â»÷¤¿µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÆÍÁ³¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¿ÆÇ¤ò»×¤Ã¤Æ¤Î·èÃÇ¡¼¡¼¡£¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¤ÊÑ²½¤Î¤Ê¤«¡¢°¦¾ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤«¤ë¤Ó¤µ¤ó¤È¤Ï¤é¤ß¤µ¤ó¤Ø¤Î»×¤¤¤¬¿¼¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Õ¤¿¤ê¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¼õ¤±¡¢¤Î¤Ó¤Î¤Ó¤ÈÆü¡¹¤ò²á¤´¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥Ë¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª Íê¤ì¤ëÍ¥¤·¤¤·»ÄïÇ
¤«¤ë¤Ó¤µ¤ó¤È¤Ï¤é¤ß¤µ¤ó¤Ï¡¢¸½ºß11ºÐ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤¯»÷¤Æ¤¤¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤ë¤Ó¤µ¤ó¤ÏÂÎ¤ÈÉ¡¤¬Âç¤¤¯¡¢¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÌîÀÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ï¤é¤ß¤µ¤ó¤Ï¾®´é¤ÇºÙ¿È¡¢¥Þ¡¼¥Ö¥ëÊÁ¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Ï¿ÆÇ¤æ¤º¤ê¤ÎÀ³Ê¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡Ö¤È¤Æ¤â´Å¤¨¤óË·¤Ç¡¢¿Í¸«ÃÎ¤ê¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¿Í´Ö¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢Êì¤äÍ§¿Í¤¬Íè¤ë¤ÈË°¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤Á¤ç¤Ã¤«¤¤¤ò¤«¤±¤Æ¡Ø¤·¤Ä¤³¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È¾Ð¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¡£Ìë¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤È¤â»ä¤Ë¤¯¤ÃÉÕ¤¤¤ÆÌ²¤ë¤Î¤¬¤ª·è¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡×
¤¤¤Þ¤Ï¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨¤¿4É¤¤ÎÇ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤¬ÇÆ±»Î¤Î´Ö¤ò¼è¤ê»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤ß¤ó¤ÊÃçÎÉ¤¯²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¯¤ÆÍê¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×
¥·¥Ë¥¢´ü¤ËÆþ¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ª¡¢²È¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤ó³èÈ¯¤Ê¤Õ¤¿¤ê¡£²ÈÂ²¤ò²¹¤«¤¯»Ù¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
11Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ê¤È¤Ê¤êÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¸µµ¤¤ËÄ¹À¸¤¤·¤Æ¡¢¤½¤Ð¤Ë¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹ÆÃÌó¡¦ÍüÌÚ ¹áÆà¡Ë