¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û¡Ö25CSÍ¥¾¡µÇ°¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö25CSÍ¥¾¡µÇ°¡¡¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¡×¡ÊÀÇ¹þ¤ß1,800±ß¡Ë¤ò3¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡2025¥Ñ¡¼¥½¥ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥Õ¥§¥¤¥¹¥¿¥ª¥ë¤Ç¤¹¡ª
¡Ê¢¨2025Ç¯10·î20Æü»þÅÀ¤ÎÅÐÏ¿¾ðÊó¤ò¤â¤È¤ËºîÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¡¡ÁÇºà:ÌÊ100¡ó¡¡¥µ¥¤¥º:ÌóH340¡ßW800Ð
¡¡¢¨ÈÎÇä´ü´Ö¤Ï½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¡±þÊç¤ÎÄùÀÚ¤Ï12·î19Æü¤ÎÀµ¸á¤Ç¤¹¡£±þÊç¤Ï¤ª°ì¿Í¤µ¤Þ°ì²ó¤Þ¤Ç¡£Æó²óÌÜ°Ê¹ß¤Î±þÊç¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£È¯É½¤ÏÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤ÆÂå¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¥Û¡¼¥¯¥¹¤Î·ãÆ®¤òÄÉ¤Ã¤¿Ä¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Ø±Ç²è¡¡HAWKS¡¡SP¡ªRIT¡¡¡Ý273Æü¤Îµ²±¡Ý¡Ù¤¬12·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¡£
¡¡³«Ëë3Ï¢ÇÔ¡¢12Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈºÇ²¼°Ì¡¢¸Î¾ã¼Ô¤ÎÏ¢º¿¡½¡½¡£¤½¤ì¤Ç¤âÁ°¤ò¸þ¤Â³¤±¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î·èÃÇ¤È¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î³Ð¸ç¤äÁÇ´é¤ò¥«¥á¥é¤¬¹îÌÀ¤Ë±Ç¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î½÷Í¥¡¦Í¿ÅÄÍ´´õ¤µ¤ó¡£¼çÂê²Î¤Ï¡¢SixTONES¤ÎÎÏ¶¯¤¤³Ú¶Ê¡ÖGONG¡×¤Ë·èÄê¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢±Ç²èÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£